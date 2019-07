Van Aert donne de ses nouvelles

Le rétablissement se poursuit pour Wout Van Aert. Victime d’une terrible chute lors du contre-la-montre individuel de Pau sur le Tour de France (13e étape), le Belge a communiqué sur son compte Twitter à propos de sa blessure à la jambe.

"Lundi matin après le Tour, pas dans un hôtel à Paris, mais à l'hôpital d'Herentals. La fin est en vue: les muscles de mes jambes guérissent lentement mais sûrement et je pourrai bientôt rentrer chez moi", a-t-il indiqué.

Monday morning after the Tour, not in a hotel in Paris, but in the hospital of Herentals. Luckily the end is near: my leg muscles are healing slow but steady and I may go home soon. It’s about time to thank everyone that helped and supported me!