Une étape pour rendre hommage à Jacques Chirac en 2020

Selon les informations de France Bleu Limousin, une étape du Tour de France 2020 arrivera à Sarran, pour rendre hommage à Jacques Chirac.

L'ancien Président de la République, décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans, était originaire de la Corrèze, et a même exercé la fonction de député du département. Toujours selon la radio locale, l'étape se déroulerait le 9 juillet et partirait de la Vienne. Le projet était dans les tuyaux depuis quelques temps déjà et ne serait pas directement lié à la disparition de l'ancien Maire de Paris.

Le parcours de la Grande Boucle 2020 sera officiellement dévoilé le 15 octobre prochain.