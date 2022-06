UAE Emirates : Trentin positif au Covid-19, Hirschi le remplace

Hirschi, super-combatif du Tour 2020



Unfortunately Matteo Trentin tested positive for Covid-19 and won't start this years Tour de France.

Though disappointed he feels well and is not displaying any symptoms at this point.



Marc Hirschi will step-up to take his place in the team. #letourdk #letour pic.twitter.com/8VbhcIIPk3



— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 29, 2022

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

Coup dur pour UAE Emirates. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste a annoncé un changement dans sa sélection de huit coureurs amenés à disputer l'édition 2022 du Tour de France, qui s'élancera ce vendredi, du côté de Copenhague au Danemark, pour se terminer le dimanche 24 juillet prochain.Par conséquent, c'est le Suisse Marc Hirschi, qui avait dû quitter prématurément le Tour de Suisse le 17 juin dernier, en raison d'un test positif au Covid-19, qui prend ainsi sa place.Le Suisse avait été particulièrement brillant lors de l'édition 2020 de la Grande Boucle, avec une victoire d'étape et en étant également désigné super-combatif de la prestigieuse épreuve cycliste. Mais, à la base, il n'avait donc pas été retenu par sa formation actuelle pour ces trois semaines de course, cet été.Pour cette édition 2022 du Tour de France, la formation cycliste UAE Emirates s'appuiera donc sur le Slovène Tadej Pogacar, le Néo-Zélandais George Bennett, le Danois Mikkel Bjerg, le Suisse Marc Hirschi, le Norvégien Vegard Stake Laengen, le Polonais Rafal Majka, l'Américain Brandon McNulty mais également l'Espagnol Marc Soler.Tadej Pogacar (SLO)Rafal Majka (POL)Brandon McNulty (USA)Marc Soler (ESP)Marc Hirschi (SUI)Vegard Stake Laengen (NOR)George Bennett (NZL)Mikkel Bjerg (DAN)