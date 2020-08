Tour / Prudhomme : « Il n'y a aucun cas de Covid parmi les coureurs »

Bonne nouvelle à la veille du départ de la Grande Boucle 2020, prévu ce samedi du côté de Nice. Ce vendredi, Christian Prudhomme s'est exprimé sur les ondes de RTL et ses dires ont donc eu de quoi rassurer. En effet, le directeur du Tour de France a indiqué qu'aucun cas positif au nouveau coronavirus n'avait été recensé parmi les coureurs présents sur la prestigieuse course cycliste. Au départ, on retrouvera 176 cyclistes, répartis dans 22 équipes. Alors que la pandémie de coronavirus continue encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, le Tour de France, initialement prévu du 27 juin au 19 juillet derniers avant donc d'être reporté, sera particulièrement scruté, lui qui aura droit à son propre protocole sanitaire.

Prudhomme : « Un défi dans l'organisation, plus encore cette année »

Christian Prudhomme a ainsi notamment déclaré : « Le Tour de France, c'est un défi pour les coureurs depuis toujours. C'est aussi un défi dans l'organisation, plus encore cette année. Les réunions se sont multipliées depuis le mois d'avril, pour aboutir à un protocole sanitaire très strict avec des bulles, notamment autour des coureurs, le port du masque naturellement, le fait de ne plus avoir de bisou et de ne plus se serrer les mains sur le podium, le maillot jaune et les autres maillots distinctifs enfilés derrière par un assistant d'équipe... Tout ça a été fait pour que le Tour puisse se dérouler dans des conditions sanitaires exceptionnelles. »

Prudhomme : « Chaque coureur a été testé cinq à sept fois avant le Tour »

Le directeur du Tour de France a donc également ajouté : « Autant que je le sache, il n'y a aucun cas de Covid parmi les coureurs. La formation belge Lotto-Soudal a fait savoir que l'un de ses assistants et l'un de ses mécaniciens avaient été positifs au dernier test. Tous les gens sont naturellement testés. En plus du système des bulles, il y a un système de tests. Chaque coureur a été testé cinq à sept fois avant le Tour. Et nous, l'organisation du Tour de France, nous avons demandé deux tests supplémentaires avant le départ. Les coureurs seront à nouveau testés sur les deux journées de repos. Les journalistes, les équipes techniques ont été testés. J'ai été testé trois fois avant le départ. Pour faire en sorte que le peloton soit sain demain (ndlr : samedi) au départ de Nice. 100% des coureurs, 100% des accrédités auront été testés et seront sains. Je ne suis pas devin. Je suis incapable de vous dire si quelqu'un sera testé positif dans huit ou quinze jours. »