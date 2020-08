Tour : Ourselin forfait après une fracture de la clavicule

Nouveau coup dur pour Total-Direct Énergie. Après le forfait de Julien Simon, touché lors d'une chute durant le Tour d'Occitanie le 1er août, c'est Paul Ourselin qui va manquer le Tour de France 2020. Ce mardi, lors de la 1ere étape du Tour du Limousin, le coureur de Saint-Pierre-sur-Dives a été victime d'une fracture de la clavicule gauche et va devoir se faire opérer. Sans cela, Ourselin était pressenti pour être présent dans la sélection de la formation Total-Direct Énergie sur la Grande Boucle.« Merci à tous pour vos messages, ça fait chaud au coeur dans ces moments difficiles. Fracture de la clavicule gauche nécessitant une opération. Sans polémiquer, car il est difficile d'organiser et toujours facile de critiquer surtout en ce moment, l'îlot de chantier en plein milieu de la route non signalé en sortie de virage dans un final de course à haute vitesse... Que faire pour continuer de préserver encore plus l'intégrité des coureurs et éviter de gâcher des mois de travail et de sacrifices ? », a questionné Ourselin, via son compte Twitter.