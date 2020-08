Tour : Julien Simon forfait

Pas de huitième Tour de France pour Julien Simon ! Le coureur français de 34 ans est contraint de renoncer à la Grande Boucle, sur blessure, alors qu’il figurait dans la pré-sélection de son équipe Total Direct Energie, où il est arrivé en début de saison. Simon a chuté lors de la Route d’Occitanie il y a trois semaines, et n’est toujours pas remis. « Sous sa lésion musculaire, nous avons fait une échographie de contrôle samedi qui montre une cicatrisation incomplète. Il faut donc observer un temps de repos supérieur. Il sera absent entre trois et quatre semaines supplémentaires », a fait savoir le médecin de l’équipe française, Hubert Long.

La sélection Direct Total Energie bouclée ?

Julien Simon, aux côtés de Niccolò Bonifazio, Lilian Calmejane, Jérôme Cousin, Fabien Grellier, Romain Sicard, Geoffrey Soupe, Rein Taaramäe et Anthony Turgis, faisait partie de la pré-sélection de neuf coureurs dévoilée le 10 juin dernier. Reste à savoir si l’équipe dirigée par Jean-René Bernaudeau sera finalement au départ de Nice avec ces huit coureurs, ou si un coureur surprise viendra rejoindre l’équipe au dernier moment. Passé par Crédit Agricole (2008), Sojasun (2009-2013) et Cofidis (2014-2019) a eu pour meilleur résultat sur un grand Tour une 74eme place sur la Vuelta 2015. Sur le Tour de France, il a fini au mieux 87eme en 2013, et n’a jamais réussi à remporter d’étape. Cette saison, il a fini 28eme du Tour de Catalogne, 37eme du Tour d’Andalousie, septième de la Drome Classic, avant d’abandonner sur Paris-Nice et donc La Route d’Occitanie.