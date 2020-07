Tour de France virtuel (E4) : Victoire arrachée au sprint pour Freddy Ovett

🔻 🔁

Ovett a pu lever les bras

Cette fois, c’est la bonne pour Freddy Ovett ! Passé tout près de la victoire lors de la deuxième étape du Tour de France virtuel, à l’issue de laquelle il avait vu le Français Julien Bernard le devancer d’un rien sur la ligne d’arrivée, l'Australien a pu jubiler. Une étape qualifiée de « casse-pattes » par les organisateurs a rapidement vu un large groupe prendre du champ avant que le Tchèque Daniel Turek ne prenne les devants à 27 kilomètres de la ligne d’arrivée. Mais cette échappée du coureur de la formation Israel Start-Up Nation, qui accueillera dans ses rangs Chris Froome dès la saison prochaine, n’a pas été couronnée de succès, le groupe de tête étant reformé à l’entame du dernier tour de course.Pour le compte de la formation Trek-Segafredo, Ryan Mullen s’est dressé sur ses pédales à 20 kilomètres du but mais, après avoir creusé un écart d’une douzaine de secondes sur le groupe de chasse riche d’un peu moins de 40 coureurs, ce dernier l’a rattrapé à l’orée des dix derniers kilomètres. Un groupe qui a perdu en densité au fil des kilomètres dans un final intense. Ils ont finalement été huit pour se battre pour la victoire d’étape mais, dans l’exercice du sprint, c’est Freddy Ovett qui s’est montré le plus costaud. L’Australien de l’équipe Israel Start-Up Nation devance Nick Schultz pour l’équipe Mitchelton-Scott et Michael Valgren, porteur du maillot jaune pour le compte de l’équipe NTT, qui garde solidement la tête du classement général avec 263 points devant Rally Cycling (188) et Trek-Segafredo (162). Côté Français, Valentin Madouas a été aux avant-postes avec une cinquième place finale lors de cette quatrième étape.