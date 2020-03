Tour de France : Une édition 2020 à huis clos ?

Alors que l’Euro de football et les Jeux Olympiques ont été reportés à 2021, que Roland-Garros a été décalé à l’automne et que Wimbledon se pose des questions, envisageant un report voire une annulation, qu’en est-il de l’autre gros événement sportif prévu à l’été 2020, le Tour de France ? Pour l’instant, l’organisateur ASO continue de réfléchir à la meilleure solution pour cette Grande Boucle qui doit se dérouler du 27 juin au 19 juillet et dont le parcours, dessiné quasi-entièrement dans le sud du pays, faisait rêver beaucoup de grimpeurs.

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a déclaré mercredi sur France Bleu que les discussions étaient en cours avec ASO et qu’il était encore trop tôt pour se prononcer, mais que la possibilité d’un Tour de France disputé à huis clos était envisagée.

Maracineanu : « Privilégier plutôt le spectacle télévisé que le spectacle en live »

« Le modèle économique du Tour de France ne repose pas sur de la billetterie mais sur les droits TV et la retransmission média. En cette période de confinement, tout le monde est conscient et responsable. Tout le monde a compris les bénéfices de rester chez soi et donc de privilégier plutôt le spectacle télévisé que le spectacle en live. Finalement, ce ne serait pas si pénalisant puisqu'on pourrait le suivre à la télévision », a déclaré l’ancienne nageuse, alors que 10 à 12 millions de personnes se pressent chaque année sur le bord des routes françaises. Décidément, cette année sportive 2020 ne ressemblera à aucune autre !