Tour de France : « Une chance sur un million de voir Pinot » selon Madiot

Madiot : "Pour le moment, on est axé sur la guérison"

Cette saison, Thibaut Pinot avait prévu de se changer les idées après deux Tours de France extrêmement frustrants (abandon à deux jours de l’arrivée en 2019 alors qu’il était 4eme, 29eme en 2020 après avoir chuté dès la première étape) en participant au Giro. Mais le coureur français de bientôt 31 ans (il les fêtera à la fin du mois) a dû renoncer, en raison de la blessure au dos qui le fait souffrir depuis sa chute à Nice en ouverture du Tour de France 2020. Le leader de l’équipe Groupama-FDJ aurait alors pu revoir ses plans et disputer le prochain Tour de France, ce qui n’était pas prévu dans son planning. Mais cela a extrêmement peu de chances d’arriver, selon le directeur général de son équipe Marc Madiot, qui s’est confié à Eurosport. « La première chose, c’est qu’il faut qu’il retrouve la plénitude de ses moyens, et en fonction du calendrier de courses qui se présentera devant nous, on avisera au moment venu, explique Madiot.Le Franc-Comtois n’a pas la moindre course prévue à son programme, car il doit d’abord soigner cette blessure qui le perturbe depuis plus de sept mois maintenant. « Je l’ai eu au téléphone, je l’ai vu. Il est serein et déterminé, poursuit Madiot. Là, on est dans la phase de gestion de la blessure, on l’espère tous de manière définitive. Il avait eu une période d’entraînement jusqu’au Tour des Alpes qui lui avait permis d’être en bonne condition physique.Pour le moment, on est axé sur la guérison, et quand on en aura terminé avec la guérison, on repassera aux choses sérieuses à bicyclette. » A un mois et 16 jours du Grand Départ de Brest, les fans de Thibaut Pinot peuvent enclencher le compte à rebours et espérer un miracle. Mais rappelons que ce sont Arnaud Démare et David Gaudu qui doivent être les leaders de Groupama-FDJ sur le Tour cet été.