Tour de France - UAE Emirates : Pogacar se préparera en Italie

Tadej Pogacar visera certainement la passe de trois. En attendant de pouvoir en découdre sur l'édition 2022 du Tour de France, qui se déroulera entre le vendredi 1er et le dimanche 24 juillet prochains et dont il est double tenant du titre, le Slovène, aujourd'hui âgé de seulement 23 ans, peaufine déjà son calendrier de préparation. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport assure que le petit prodige du cyclisme, pensionnaire de la formation UAE Team Emirates, a l'intention de se préparer en Italie. Et plus précisément du côté de la ville de Livigno en Lombardie. Cette fameuse station lombarde devrait servir de camp d'entraînement au jeune coureur, avant la Grande Boucle. D'ailleurs, à ce sujet, le média italien croit savoir qu'un accord de collaboration a d'ores et déjà été signé entre les deux parties, à savoir UAE Team Emirates ainsi que les institutions locales de la province de Sondrio.

Pogacar enchaînera Tour de France-Tour d'Espagne

Toujours à ce sujet, La Gazzetta dello Sport a rapporté les propos d'Iñigo San Millan, qui n'est autre que le responsable des performances de cette formation UAE Team Emirates : "Nous recherchions un environnement et des installations de qualité, et ici nous sommes sûrs de les trouver. Nous pourrons ainsi préparer au mieux certains des rendez-vous les plus importants de l'année" Après le Tour de France, le programme de Tadej Pogacar sera tout aussi chargé. En effet, et pour la toute première fois de sa jeune carrière, le principal intéressé enchaînera avec un autre Grand Tour dans une seule et même saison, à savoir le Tour d'Espagne. L'édition 2022 de la Vuelta est prévue pour s'élancer dès le vendredi 19 août prochain. En attendant, Pogacar est attendu à domicile, pour sa reprise à l'occasion de l'édition 2022 du Tour de Slovénie, qui se tiendra entre le mercredi 15 et le dimanche 19 juin prochains.