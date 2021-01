Tour de France : Sans Pinot cet été ?

« C’est trop d’échecs pour moi, et peut-être un tournant dans ma carrière. J’ai toujours dit que le vélo, c’était se battre, gagner des courses » La petite phrase de Thibaut Pinot à Loudenvielle lors de l’arrivée de la 8eme étape du Tour de France 2020 où il avait définitivement dit adieu à tout espoir de bon résultat n’était sans doute pas dite sous le coup de la déception. Quatre mois plus tard, ce « tournant de carrière » pourrait bien se matérialiser par un forfait pour le Tour de France. Selon les informations de RMC Sport, le leader de l’équipe Groupama-FDJ ne participera pas au prochain Tour de France. Pinot, qui fêtera ses 31 ans en mai et sera donc en pleine force de l’âge, préfère aller disputer le Giro, une course où il avait terminé quatrième en 2017 (une victoire d’étape) et avait abandonné en 2018 à la veille de l’arrivée alors que le podium lui tendait les bras.

On devrait en savoir plus mardi

Renoncer au Tour de France en 2021, alors qu’il a participé à huit des neuf dernières éditions (troisième et vainqueur du maillot blanc en 2014, trois victoires d’étapes au total) est la conséquence de plusieurs facteurs. D’abord le parcours, qui sera moins favorable aux grimpeurs cette année, avec deux contre-la-montre au programme. Mais aussi la pression médiatique et populaire, qu’il a de plus en plus de mal à supporter, sans oublier la chaleur de juillet, qui n’a jamais été son amie. Sa terrible désillusion de 2019, où il a abandonné deux jours à l’arrivée pour une blessure à la cuisse alors qu’il était très fort (même Egan Bernal, le futur vainqueur, a reconnu qu’il était plus fort que lui), n’est sans doute pas digérée non plus et ne le sera peut-être jamais. Il espère se refaire une santé morale sur le prochain Giro, dont le parcours sera prochainement dévoilé. Ce mardi, l’équipe Groupama-FDJ 2021 sera présentée officiellement et on devrait donc en savoir plus sur le programme des leaders. Mais nul doute que si Thibaut Pinot venait à renoncer au Tour de France, Arnaud Démare (29 ans), vainqueur de quatre étapes sur le Giro 2020, deviendrait le leader de l’équipe française. A moins que David Gaudu (24 ans), brillant sur la dernière Vuelta (8eme, deux victoires d’étapes) ne soit le remplaçant de luxe de Thibaut Pinot ?