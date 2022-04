Tour de France : Les réactions à l'issue de la 14eme étape

THIBAUT PINOT (FRA/GROUPAMA-FDJ) - Vainqueur de l'étape

WARREN BARGUIL (FRA/ARKEA-SAMSIC) - 9eme de l'étape, à 38"

DAVID GAUDU (FRA/GROUPAMA-FDJ) - 15eme de l'étape, à 2'26

Jurdie : « La méforme de Romain (Bardet) ? On n'a pas d'explication »

JULIEN JURDIE (FRA/DIRECTEUR SPORTIF AG2R)

EGAN BERNAL (COL/INEOS) - 5eme de l'étape, à 8"

NAIRO QUINTANA (COL/MOVISTAR) - 17eme de l'étape, à 3'24

. Aujourd'hui (samedi), c'était vraiment la première étape de montagne, le premier test. Depuis le début du Tour, je pensais à cette étape. Il y a en a une que je voulais.Je suis content, c'est le vélo que j'aime. Comme prévu au briefing, on a durci la course après le replat à 8 kilomètres de l'arrivée.. Il est surmotivé. Il est à bloc et moi ça me fait du bien. J'ai sûrement le meilleur équipier en montagne sur le Tour. J'en profite. J'ai la rage depuis la bordure. Pour moi c'est une injustice d'avoir perdu du temps, on ne méritait pas cela. Il y avait donc un énorme esprit de revanche.. On rentre dans la troisième semaine et les Alpes sont encore loin. Julianest très fort,. J'ai encore plus de trois minutes de retard sur lui. Je vais prendre étape par étape. Je garde la tête froide, je vise le podium. »« J'ai essayé.. Mais si on n'attaque pas, on ne sait pas. J'ai fait une belle étape quand même. Neuvième c'est bien.»« Après le coup de bordure, Thibaut (Pinot) nous a dit : «. » Je pense que l’équipe était surmotivée. On a été très fort de A à Z.. Dans la montée finale, avec Thibaut, on n’a pas forcément besoin de se parler. Il me fait un signe de tête à neuf bornes et je sais que c’était parti ! Je me suis concentré sur mon rythme cardiaque, sur mon coup de pédale, sans passer à ce qu’il se passait derrière. Quand je me suis écarté, je me suis dit que ça allait le faire. Thibaut va faire un bond en avant au classement.. Il y aura des étapes pas faciles. Mais on va continuer et l’équipe est très soudée. On se demande toujours si on est bien dans ce genre d’étape.(sur la méforme de Romain Bardet). On va débriefer ça tranquillement à l’hôtel et dans le bus. On a laissé tranquille Romain. L’étape était suffisamment dure. On n’a pas d’information à l’heure actuelle sur une éventuelle maladie. ». Les Movistar ont roulé très vite et ont imposé leur tempo. Je suis quand même satisfait de mon résultat. Je suis vraiment content, surtout après hier (vendredi), qui était l’une des journées les plus compliquées de ma carrière. Dans les derniers kilomètres, c’était beaucoup de stratégie.. Il fallait être devant pour éviter de perdre le plus de temps possible. ». Nous continuons avec Mikel (Landa) et Alejandro (Valverde). En ce moment, ils sont devant moi et nous devons les soutenir.. Mikel était très bon et ne pouvait pas les arrêter non plus. Voyons comment le corps réagira dans les prochains jours. ». En tout cas, ce qu’il démontre, c’est incroyable. Il épate tous les jours. Je ne peux pas dire avec certitude qu’il va gagner. Il reste encore les Alpes, une grosse étape dans les Pyrénées. Mais vu comment il était aujourd’hui (samedi), je pense qu’il peut gagner. Je pense qu’il peut gagner,. »Propos recueillis sur RMC et France Télévision