Tour de France : L'équipe B&B Hotels-Vital Concept dévoile un groupe de dix coureurs

Cette saison, l'équipe B&B Hotels-Vital Concept s'apprête à découvrir le Tour de France (29 août - 20 septembre), pour la toute première fois de son histoire. Ce mardi matin, la formation bretonne a d'ailleurs dévoilé un groupe de dix coureurs, sprinteurs et grimpeurs/puncheurs, susceptibles d'y participer, comme par exemple Pierre Rolland ou encore Bryan Coquard, possibles leaders. Cette annonce a été effectuée, lors d'une conférence de presse virtuelle, par le manager de l'équipe, à savoir Jérôme Pineau.

Pineau : « Le Tour, notre gros objectif de l'année »

Ce dernier a donc notamment déclaré : « Nous allons travailler avec ces deux groupes à partir du mois de juin. Les dix coureurs concernés croiseront peu ou pas du tout les autres coureurs de l'équipe avant le Tour, notre gros objectif de l'année, pour ne pas risquer, si un cas est avéré, de mettre en péril la suite de la saison, et l'équipe ne se retrouvera jamais au complet pour éviter la propagation du virus. Les deux groupes du Tour se réuniront en stage chacun de leur côté dans un premier temps, pour reconnaître les étapes du Tour qui leur seront favorables, puis se réuniront à la mi-juillet pour travailler la cohésion. » Parmi ces dix heureux élus, seuls huit feront donc la Grande Boucle. A noter notamment la présence du tout jeune néo-pro Maxime Chevalier, âgé de seulement 21 ans et qui n'a effectué que deux petits jours de course chez les professionnels. En revanche, le double champion de France Arthur Vichot, diminué par « un problème viral » est aux abonnés absents.



Les dix coureurs présélectionnés

Cellule sprint : Bryan Coquard, Frederik Backaert, Jens Debusschere, Cyril Barthe, Kévin Reza.

Cellule grimpeurs/puncheurs : Pierre Rolland, Cyril Gauthier, Quentin Pacher, Sebastian Schönberger, Maxime Chevalier.