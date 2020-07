Tour de France : L'édition 2021 avancée d'une semaine

C'est officiel ! Les dates initiales du Tour de France 2021 ont été modifiées. Cette prochaine édition de la plus prestigieuse des courses cyclistes partira finalement une semaine plus tôt que prévu et arrivera le 18 juillet du côté de Paris. Cette décision a été prise par l'Union cycliste internationale (UCI) elle-même, qui s'est finalement rendue à l'évidence après le report d'un an des Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. De plus, le Comité international olympique (CIO) n'avait pas l'intention, de son côté, de toucher au programme de ses épreuves censées se dérouler entre le 23 juillet et le 8 août, cet été-là.

Les coureurs n'auront plus à envisager de faire l'impasse sur les JO

Par conséquent, au lieu du 2 au 25 juillet, les différents coureurs présents à ce moment-là s'élanceront le 26 juin pour donc en terminer le 18 juillet. Une bonne nouvelle notamment pour certains des meilleurs cyclistes du monde souhaitant prendre part aux épreuves des Jeux Olympiques. Ce qui n'aurait pas été possible si l'UCI n'était finalement pas intervenue et des coureurs auraient alors dû faire un choix particulièrement compliqué, au regard du côté plus que prestigieux de ces deux événements. Une impasse sur les JO aurait alors pu éventuellement être privilégiée par la majorité d'entre eux. Quant au départ de cette Grande Boucle, il n'aura pas lieu à Copenhague. En effet, la Capitale danoise est censée accueillir, dans le même temps, des rencontres de l'Euro de football. Pour la remplacer, la région Bretagne tiendrait de plus en plus la corde. Une candidature d'ailleurs lancée dès la semaine dernière.

Un départ depuis Copenhague en 2022 ?

De son côté, le maire de Copenhague, qui avait dans un premier temps envisagé un autre site pour le départ du Tour de France, espère finalement pouvoir l'accueillir en 2022. Ce mardi soir, c'est à l'issue de la réunion du Conseil du cyclisme professionnel que l'UCI a ainsi confirmé cette décision, en dévoilant les grandes lignes de son calendrier WorldTour 2021, avec ainsi 35 épreuves prévues dans 12 pays différents : « Pour éviter un chevauchement des courses cyclistes sur route olympiques (24, 25 et 28 juillet) avec le Tour de France (initialement prévu du 2 au 25 juillet), la course par étapes française se terminera le 18 juillet, le week-end avant le premier week-end des JO. Quant à la Vuelta, elle se tiendra une semaine plus tôt que ses dates habituelles, pour permettre une meilleure transition entre la Vuelta, les Championnats d'Europe (annoncés pour le week-end du 11-12 septembre) et les championnats du monde. »