Qui aurait pu imaginer cela il y a seulement deux mois ? En cette année 2020 si spéciale, le Tour de France se terminera le jour où débutera Roland-Garros ! La pandémie de coronavirus a complètement chamboulé le calendrier sportif, et le dernier grand événement sportif de l’été à ne pas encore avoir été reporté (après l’Euro de football et les Jeux Olympiques, décalés à l’été 2021) l’est officiellement depuis ce mercredi : le Tour de France débutera le samedi 29 août de Nice et se terminera le dimanche 20 septembre à Paris. Les organisateurs l’ont annoncé ce mercredi à 13h00, confirmant ainsi les informations révélées mardi soir par Le Dauphiné. Il y a deux jours, lors son allocution, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé que les événements avec beaucoup de public ne pourraient pas avoir lieu avant, au moins, la mi-juillet. Ce qui rendait donc impossible la tenue du Tour aux dates prévues (27 juin - 19 juillet).

La course se déroulera sur le parcours prévu

Mais alors que les rumeurs faisaient état d’un report d’un mois, avec une Grande Boucle se déroulant la dernière semaine de juillet et les deux premières d’août, c’est finalement un report de deux mois qui a été décidé. « Le Tour de France se déroulera sur le parcours prévu, sans changement, de Nice à Paris. Depuis plusieurs semaines, des contacts réguliers entre les différentes parties prenantes du cyclisme, coureurs, équipes, organisateurs ont lieu sous l’égide de l’Union Cycliste Internationale, responsable de la mise en place d’un nouveau calendrier dans lequel le Tour de France occupe une place essentielle. De son côté, l’organisation du Tour de France a reçu tous les accords des différentes instances concernées, collectivités, pouvoirs publics, avec lesquelles elle est en relations régulières », font savoir les organisateurs dans leur communiqué. « La tenue de cette épreuve dans les meilleures conditions possibles est jugée capitale au vu de sa place centrale dans l’économie du cyclisme et pour son exposition, en particulier pour les équipes qui bénéficient à cette occasion d’une visibilité sans égale », a fait savoir de son côté l’Union cycliste internationale, qui a totalement modifié son calendrier pour 2020.

Un enchaînement Tour - Mondiaux - Giro - Vuelta !

En effet, l’UCI a pris de grandes décisions ce mercredi. Elle a d’abord choisi de prolonger d’un mois la suspension de toutes les courses cyclistes, soit jusqu’au 1er juillet. Elle a également décidé que les championnats du monde d’Aigle-Martigny, en Suisse, se dérouleront bien aux dates fixées, c’est-à-dire la dernière semaine de septembre, juste après l’arrivée du Tour de France. Le Giro, qui aurait dû se dérouler au mois de mai et est officiellement reporté depuis plus d’un mois, aura quant à lui lieu après les Mondiaux, à des dates qui restent encore à fixer, et il sera suivi par la Vuelta, qui aurait dû avoir lieu du 14 août au 6 septembre. La saison devrait donc se terminer au-delà du mois d'octobre. Comme d’habitude, les championnats nationaux auront lieu le week-end précédent le Tour de France, ce sera donc les 22-23 août cette année. Enfin, l’UCI précise que tous les Monuments (Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie) auront bien lieu en 2020, mais les dates n’ont pas encore été trouvées, et qu’un maximum de courses World Tour annulées seront reprogrammées cette année. Sevrés de cyclisme pendant au moins trois mois et demi cette année, les fans de la petite reine vont être servis pendant la deuxième moitié de la saison !