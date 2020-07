Tour de France : La Bretagne plutôt que le Danemark en 2021 ?

D’une terre de vélo à l’autre. L’année prochaine, le Grand Départ du Tour de France devrait avoir lieu en Bretagne, et non pas au Danemark, comme cela avait été décidé en 2019. C’est en tout cas ce que révèle Le Télégramme de Brest ce jeudi. Les organisateurs du Tour de France auraient en effet demandé au président de la région Loïc Chesnais-Girard s’il serait possible d’organiser un Grand Départ l’année prochaine, car Copenhague semble hors-jeu pour 2021. La raison ? La semaine passée, les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo ont dévoilé le programme des épreuves, qui est le même que si elles avaient eu lieu en 2020. Et donc, la course en ligne cycliste doit se dérouler le 24 juillet, soit à la veille de l’arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées. En effet, si le Tour avait prévu de partir le dernier samedi de juin et non pas le premier samedi de juillet en 2020 en raison des JO, il n’avait évidemment pas prévu de le faire pour 2021, année non-olympique. Mais la pandémie de coronavirus est passée par là et les deux grands événements sportifs vont donc être en collision pendant dix jours (en comptant le vendredi, jour de la cérémonie d’ouverture).

Rennes ou Lorient pour le Grand Départ

Le CIO ayant fait savoir qu’il était impossible de changer le programme des épreuves, le Tour de France n’avait plus d'autres choix que d'avancer d’une semaine l’édition 2021, afin de permettre aux coureurs de participer à la fois au Tour et aux JO (qui se disputeront sur un terrain très accidenté, semblable à une grosse étape de montagne) Mais Copenhague doit accueillir des matchs de l’Euro de football (lui aussi décalé de 2020 à 2021) : Danemark – Belgique le 17 juin, Russie – Danemark le 21 juin et un huitième de finale le 28 juin. Avancer le départ du Tour d’une semaine, soit le 25 juin, sachant que trois étapes doivent se dérouler au Danemark, poserait donc des problèmes logistiques, notamment en termes d’hébergement et de parcours dans les rues de la capitale danoise. C’est donc pourquoi les organisateurs du Tour de France ont demandé à la Bretagne de remplacer le Danemark l’année prochaine. Toujours selon Le Télégramme, Rennes et Lorient sont les villes favorites pour recevoir le départ de la première étape. Le Danemark, lui, aura droit à un Grand Départ une autre année, sachant que St-Etienne est pressentie pour 2022, le Pays basque pour 2023 et l’Italie pour 2024.