Tour de France : Jumbo-Visma envoie la grosse armada

Au lendemain de l’annonce de la prolongation du contrat de Wout Van Aert jusqu’à fin 2024, l’équipe Jumbo-Visma a encore apporté une nouvelle preuve qu’elle était un ogre du peloton, en dévoilant le nom de ses huit participants au prochain Tour de France, et notamment de ses trois leaders. Primoz Roglic, Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk seront alignés sur la Grande Boucle du 26 juin an 18 juillet, avec un but : le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Deuxième l’an passé derrière son compatriote Tadej Pogacar, après avoir perdu le maillot jaune à la veille de l’arrivée, le Slovène, qui avait magnifiquement rebondi en remportant la Vuelta, va retenter sa chance. Il s’agira de sa quatrième participation au Tour, après avoir terminé 38eme en 2017, 4eme en 2018 et donc 2eme en 2020. Roglic débutera sa saison sur Paris-Nice, puis participera au Tour du Pays basque, à l’Amstel Gold Race, à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège, dont il sera le tenant du titre. « Le plan est d’arriver sur le Tour au plus haut niveau possible. Ensuite, nous verrons comment ça se passe et qui sera le plus fort à la fin. Étudier le parcours est vraiment important, comme nous l'avons fait toutes les autres années. Je n'ai pas fait les reconnaissances des contre-la-montre ou des autres étapes que je ne connais pas mais je vais certainement le faire et être préparé le plus possible. A nous trois, nous pouvons pousser les autres à faire plus de choses, ce ne sera pas seulement à moi de contrôler. Tom ou Kruijswijk peuvent faire des choses, et puis les autres devront bouger. Nous devons juste faire avancer la course dans notre direction », a expliqué Roglic, qui visera également les Jeux Olympiques.

Le retour de Kruijswijk

Tom Dumoulin, septième l’an passé, sera un équipier de (grand) luxe pour Roglic et pourra tenter de tirer son épingle du jeu lors des deux contre-la-montre au programme. Steven Kruijswijk, troisième en 2019, qui devait participer au Tour en 2020, mais avait dû déclarer forfait quelques jours avant le départ après une chute sur le Critérium du Dauphiné, devrait aussi être d’une aide très précieuse pour Roglic. Il sera ensuite le leader de l’équipe Jumbo-Visma sur la Vuelta en août-septembre.



L’équipe Jumbo-Visma pour le Tour de France : Primoz Roglic (SLO), Tom Dumoulin (PBS), Steven Kruijswijk (PBS), Wout Van Aert (BEL), Sepp Kuss (USA), Robert Gesink (PBS), Tony martin (ALL), Mike Teunissen (PBS)