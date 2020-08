Dave Brailsford a finalement décidé de trancher bien avant le Grand Départ du Tour de France. Alors qu’elle pouvait se présenter avec trois leaders sur les routes de l’Hexagone, la formation Ineos, rebaptisée Ineos Grenadiers pour le Grande Boucle à des fins publicitaires, va finalement tout miser sur un leader unique qui sera... Egan Bernal ! En effet, la formation britannique, au moment de confirmer les huit coureurs qui composeront son équipe sur les routes du Tour, deux noms sont portés disparus, ceux de deux anciens vainqueurs de l’épreuve : Geraint Thomas et, surtout, Chris Froome. Rappelé à la dernière minute face aux doutes sur la capacité du Colombien à prendre part à la Grande Boucle, Richard Carapaz intègre l’équipe pour le Tour, au détriment du Giro. « Egan va une fois de plus viser le maillot jaune et nous sommes ravis de permettre à Richard Carapaz, vainqueur du Giro l’an passé, de faire ses débuts sur le Tour de France », a déclaré Dave Brailsford dans un communiqué de la formation Ineos. En plus de Richard Carapaz, Egan Bernal pourra compter sur une équipe de choc lors du Tour de France. Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov et Dylan van Baarle complètent l’effectif qui sera présent à Nice le 29 août prochain.

Ineos vise les trois Grands Tours avec ses trois leaders



L’absence sur la Grande Boucle de Geraint Thomas et Chris Froome, qui ont été en difficulté sur le Critérium du Dauphiné entre dans une stratégie plus large mise en place par Dave Brailsford. « Je suis très fier d’avoir plusieurs vainqueurs de Grands Tours, actuels et certainement futurs, dans notre équipe, assure le patron de l’équipe Ineos. Choisir le bon leader pour la bonne course avec la bonne équipe en soutien est important et cela signifie que nous avons analysé toutes les informations les plus récentes afin d’avoir la certitude que nous serons dans la meilleure position pour optimiser nos performances dans les mois à venir. » Autrement dit, Ineos va répartir ses trois coureurs de pointe sur les trois Grands Tours. « Geraint Thomas va viser le Giro et avoir l’opportunité d’ajouter un autre Grand Tour à sa victoire sur le Tour de France, avec l’objectif d’être le premier Gallois à remporter le Tour d’Italie. Chris Froome, pour sa part, va viser la Vuelta. Il est une légende de notre sport, un véritable champion qui a démontré après sa chute l’an passé un courage et une détermination incroyables. Nous voulons l’aider à se battre pour une autre victoire sur un Grand Tour et la Vuelta va lui offrir un peu plus de temps pour continuer à revenir à son meilleur niveau. » Ineos vise ainsi la victoire sur les trois Grands Tours la même année, une ambition inattendue de la part de Dave Brailsford et de ses hommes.