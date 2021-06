So incredibly happy to be back at @LeTour #TDF2021

Des résultats très décevants pour Froome depuis sa chute

A 36 ans, Christopher Froome va prendre part à son neuvième Tour de France ! Sa nouvelle équipe Israël Start-Up Nation a confirmé ce mardi la présence du quadruple vainqueur de la Grande Boucle (en 2013, 2015, 2016 et 2017), alors que ses récents résultats ne laissent pourtant pas espérer grand-chose pour le Britannique. « Chris sera notre capitaine de route cette année.», a déclaré le manager de l’équipe Rik Verbrugghe. D’un point de vue sportif, je crois que nous verrons une amélioration par rapport au Dauphiné, suite à notre récent camp d’entraînement dans les Alpes. Nous espérons voir Chris progresser étape par étape tout au long de la course. »Depuis sa très lourde chute sur la Dauphiné 2019, Chris Froome n’a jamais retrouvé son niveau qui a fait de lui un quadruple vainqueur de la Grande Boucle. En 2020, il n’a pas fait mieux qu’une 37eme place finale sur La Route d’Occitanie. Et cette année, il a eu pour meilleur résultat une 47eme place sur le Tour des Emirats Arabes Unis et le Critérium du Dauphiné. «J’ai travaillé sans compter pour revenir où je suis, et bien que mes ambitions cette année ne seront pas aussi hautes qu’attendues, j’espère apporter mon expérience et mon soutien à l’équipe autant que je peux en tant que capitaine de route », a déclaré Froome. Cette année, c’est le Canadien Michael Woods qui sera le leader de l’équipe israélienne. Autant dire que le rêve de Froome de remporter un cinquième Tour et ainsi égaler le record d’Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain a désormais peu de chances de se réaliser.