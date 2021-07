Tour de France (E19) : Mohoric s'impose en solitaire

Un groupe de vingt à 100 kilomètres de l'arrivée

Mohoric gagne seul, pas de 35eme victoire pour Cavendish

Christophe Laporte (FRA/Cofidis) à 58"

Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) à 1'08

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 12’46’’

Troisième victoire slovène d’affilée sur le Tour de France ! Après les deux succès de Tadej Pogacar lors des deux grosses étapes de montagne pyrénéennes, c’est son compatriote Matej Mohoric qui a triomphé ce vendredi dans les rues de Libourne lors de l’antépénultième étape de ce Tour de 2021. Déjà vainqueur au Creusot pendant la première semaine, le coureur de Bahrain Victorious s’est une nouvelle fois imposé en solitaire, après un effort de vingt kilomètres qui lui servira de répétition générale avant le contre-la-montre individuel de samedi.Les six hommes ont compté jusqu’à 4’20 d’avance. Derrière, trois chutes ont émaillé les 100 premiers kilomètres. Elles ont notamment mis au sol Patrick Konrad, Wilco Kelderman (Bora), Rafa Majka (UAE), Geraint Thomas (Ineos), Sergio Henao (Qhubeka) Wout Poels (Bahrain), Guillaume Martin (Cofidis), Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) ou encore Enric Mas (Movistar). Heureusement, sans trop de dégâts. Le maillot jaune Tadej Pogacar a pourtant tapé du poing sur la table lorsqu’il a vu ses deux coéquipiers au sol en demandant aux coureurs de l’avant du peloton de ralentir la cadence.La course a pris une tournure différente vers 120 kilomètres de l’arrivée, lorsque Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Jasper Stuvyen, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (DQS), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Michael Valgren (EF), Elie Gesbert (Arkea-Samsic), Casper Pedersen (DSM), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Ion Izagirre (Astana), Max Walscheid (Qhubeka-NextHash) et Anthony Turgis (TotalEnergies) ont accéléré.L’équipe Israël Start-Up Nation a tenté de rouler un peu derrière, au contraire de Deceuninck-Quick Step, qui avait Davide Ballerini dans l’échappée et n’avait donc pas intérêt rattraper les fuyards. ISN a rapidement lâché l’affaire et l’écart a vite grandi au-delà de dix minutes.A 25 kilomètres de l’arrivée, un groupe de neuf coureurs a quitté le groupe de vingt. Parmi eux, Matej Mohoric, qui a rapidement décidé d’y aller seul, à vingt kilomètres de l’arrivée. Et personne n’a réussi à le rattraper.Christophe Laporte (Cofidis), a remporté le sprint des échappés, et le peloton est arrivé 20 minutes et 50 secondes après lui. Mark Cavendish, qui avait l’occasion de battre le record d’Eddy Merckx en remportant une 35eme victoire, reste donc bloqué à 34. Mais il reste l’étape des Champs-Elysées dimanche !2-3- Casper Pederden (DAN/DSM) 58"4- Mike Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) à 58"5- Nils Politt (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1'086- Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) à 1'087- Michael Valgren (DAN/EF Educations Nippo) à 1'088- Georg Zimmermann (ALL/Intermarché Wanty-Gobert Matériaux) à 1'089-10- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) ) 1'08...Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 5’45’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 5’51’’Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 8’18’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 8’50’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 10’11’’Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 11’22’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 13’48’’Rigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) à 16’25’’