Tour de France : Dumoulin laisse sa place à Vingegaard

"Jonas peut être un candidat à la victoire sur un Grand Tour"

L’équipe Jumbo-Visma pour le Tour de France :

Dès le 22 janvier, l’équipe Jumbo-Visma avait dévoilé sa composition pour le Tour de France, qui partira, rappelons-le, le 26 juin de Brest. Mais le lendemain, la formation néerlandaise apprenait que l’un de ses leaders, Tom Dumoulin, ancien vainqueur du Giro, décidait de faire une pause avec le cyclisme. « Depuis quelques mois, un an pour être précis, c’est très dur pour moi de retrouver le Tom Dumoulin cycliste. Il y a la pression, les attentes. Je veux bien faire pour tellement de gens. Je veux rendre l’équipe et les sponsors heureux. Je veux rendre ma femme et ma famille heureuses. Tout le monde, mes coéquipiers aussi. Mais à cause de ça, je me suis perdu cette année. De quoi ai-je envie ? Que veut Tom Dumoulin dans sa vie ? Cette question est remontée à la surface depuis quelques mois. Je n’ai pas trouvé le temps d’y répondre, car la vie d’un coureur est trop chronophage », avait alors expliqué le coureur néerlandais de 30 ans. Depuis, Dumoulin n’a toujours pas repris sa carrière, et son équipe a donc dû lui trouver un remplaçant. Il s’agit du Danois Jonas Vingegaard, comme elle l’a annoncé ce lundi.Agé de 24 ans, et arrivé chez Jumbo-Visma en 2019, il a disputé son premier Grand Tour l’an passé, en finissant 46eme de la Vuelta, et il brille depuis le début de saison, avec une victoire d’étape sur le Tour des Emirats arabes unis, deux victoires d’étape et la victoire finale sur la Semaine internationale Coppi et Bartali, et une deuxième place sur Tour du Pays basque, derrière son coéquipier Primoz Roglic. « Je suis très heureux, c’est un rêve qui devient réalité. J’ai toujours regardé le Tour à la télévision. En aidant Primoz et Steven (Kruijswijk), je peux franchir un nouveau cap et apprendre beaucoup. Le Tour est différent de la Vuelta, ça va certainement être encore une grande expérience », s'est réjoui le Danois. « En théorie, Jonas peut être un candidat à la victoire sur un Grand Tour. Mais il a besoin de temps pour son développement, et rien de mieux pour lui que de courir un Grand Tour avec Steven et Primoz, les aider et apprendre d’eux ", a réagi de son coté Grischa Niermann, le directeur sportif de l’équipe. Comme annoncé depuis janvier, Wout Van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink, Tony Martin et Mike Teunissen seront les autres coureurs de Jumbo-Visma sur la Grande Boucle.Primoz Roglic (SLO), Steven Kruijswijk (PBS), Jonas Vingegaard (DAN), Wout Van Aert (BEL), Sepp Kuss (USA), Robert Gesink (PBS), Tony Martin (ALL), Mike Teunissen (PBS)