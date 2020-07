Tour de France : Deux scénarios à l'étude

Reporté au 29 août (jusqu'au 20 septembre) en raison de la pandémie de Covid-19, le Tour de France devrait bien avoir lieu, d'autant que l'état d'urgence sanitaire est levé depuis ce samedi. Une jauge de 5 000 personnes est donc de nouveau autorisée pour les événements sportifs. Reste à voir désormais sous quelle forme se courra ce Tour 2020, toujours maintenu à ce jour. Si la Grande Boucle ne semble pas menacée, sauf si la situation se dégradait de nouveau et qu'une nouvelle vague du coronavirus devait une nouvelle fois frapper l'Hexagone, elle se disputera en effet dans un format différent de celui qu'elle propose habituellement. Samedi matin sur RMC Sport, Christian Prudhomme a ainsi révélé qu'il avait dû réfléchir à deux schémas, sur demande des autorités, précisément en raison de la possibilité que le nombre de contaminations, repassé en positif depuis la semaine dernière, venait à s'accélérer, comme cela avait été le cas en mars dernier, et ce même sans évoquer un éventuel nouveau confinement.

« On nous a demandé deux scénarios. Un largement ouvert, l’autre plus resserré. Ce qu’on nous demande surtout, c’est de pouvoir passer de l’un à l’autre, de pouvoir le resserrer en cours de route si c’est nécessaire », a avoué samedi le patron du Tour, sans savoir non plus si l'urgence sanitaire ne sera pas de nouveau en vigueur d'ici quelques semaines. « Aujourd’hui la jauge des 5.000 spectateurs existe toujours. Est-ce que ce sera toujours le cas fin août ou en septembre? Je ne sais pas. »

Pas de bise des hôtesse aux coureurs, pas de selfie...



Au-delà de ce format qui pourrait donc évoluer au cours de la course - tout dépendra de la situation et du contexte - Prudhomme a déjà dû revoir le tracé de cette édition 2020 de la Grande Boucle, programmée désormais à une période où les enfants auront notamment repris l'école et la plupart des Français le chemin du travail. Un timing différent qui va obliger l'ancien journaliste à « faire des ajustements et à se poser à nouveau pour réfléchir ». La 14eme étape reliant Clermont-Ferrand à Lyon, le 12 septembre, a notamment fait les frais de ce report. « La traversée en ville sera réduite de trois kilomètres. Il y aura une cote en moins ». De la même manière, la caravane, impactée directement par le confinement, sera moins étoffée qu'à l'habitude (Prudhomme parle d'une réduction de 40%).

Et si les spectateurs, que Prudhomme espère malgré tout très nombreux au bord des routes, devraient porter un masque pour la plupart, ils n'auront pas le droit cette année de recueillir des autographes de leurs idoles, et encore moins de les solliciter pour un selfie. « Ce ne sera plus possible », prévient le Parisien, contraint également de revisiter la cérémonie protocolaire, avec des maillots remis... avant de monter sur le podium. « D’ordinaire, nous avons cinq partenaires sur le podium autour des champions, là ce sera un par un, personne ne se serrera la main. Le maillot jaune sera remis derrière par un assistant d’équipe qui fait partie de la même bulle que le coureur. » Adieu également à la traditionnelle bise claquée par les hôtesses aux héros du jour. « Il n'y aura pas de bisou ». Cette édition 2020 ne sera décidément pas comme les autres.