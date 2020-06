Tour de France : Bouhanni (Arkéa-Samsic) encore absent !

Bouhanni : « Le Tour reste un objectif pour moi »



Ce n'est pas encore cette année que Nacer Bouhanni (29 ans) fera son grand retour sur les routes du Tour de France.Toujours selon le nouvel employeur du Spinalien,« C’est une décision collégiale. Nous avons fait ce choix, l’équipe Arkéa-Samsic et moi-même, que je fasse l'impasse sur le Tour 2020. C’est notre décision à tous, et elle a été mûrement réfléchie. Je me suis rapidement fait à cette idée lorsque le parcours du Tour de France 2020 a été dévoilé. J’ai en effet rapidement mesuré qu’il s’adressait avant tout aux grimpeurs », explique Bouhanni, qui n'a plus participé à l'épreuve depuis 2017 (138eme), la seule fois où il est allé jusqu'au bout, après deux abandons lors de ses deux premières présences sur la course (2013 et 2015)., lui le spécialiste des sprints massifs (deux victoires en 2020). « Le tracé n’est pas à l’avantage des sprinteurs. Je préfère avoir des opportunités de gagner sur d’autres courses sur ce nouveau calendrier 2020 réorganisé plutôt que de m’aligner sur ce Tour où mes chances de briller seront forcément réduites. S’il y avait sept ou huit sprints à disputer, la donne aurait été différente, mais là, la question s’est moins posée. Je suis honnête envers l’équipe, envers moi-même », avoue le Vosgien, certain en revanche qu'il aura son mot à dire l'année prochaine. « Pour avoir vu le tracé des premières étapes du Tour 2021, je sais que que celui-ci offrira sans doute bien plus de chances aux sprinteurs. »dans ce même communiqué, sans toutefois être surpris pour bien connaître l'homme, réputé pour son franc-parler certes mais aussi sa franchise. « Nacer Bouhanni a eu un discours franc, honnête. Il n’a pas cherché à gagner sa place coûte que coûte pour le Tour de France. Il s’est rapidement positionné sur d’autres épreuves du calendrier réorganisé sachant que l’édition 2020 du Tour était davantage dessinée pour les grimpeurs (...) Je ne suis pas étonné par la franchise de Nacer car j’ai appris en quelques mois à connaître véritablement l’homme qui est derrière le coureur. Son honnêteté intellectuelle et son état d’esprit de grand professionnel sont à louer. » C'est donc de loin que l'ancien coureur de la Cofidis assistera aux éventuels exploits de ses coéquipiers,« Nous disposons de surcroît de deux atouts forts pour la montagne avec Quintana et Barguil », a ainsi admis Hubert. Bouhanni, lui, assure que ce n'est pas cette nouvelle absence qui le dégoûtera du Tour. Bien au contraire.« Je rêve toujours autant du Tour de France. L’un de mes grands objectifs de carrière est toujours de décrocher une victoire d’étape. Je sais par ailleurs que je n’ai pas encore eu véritablement l’occasion de m’exprimer à 100% sur cette course, mais que cela viendra forcément à l’avenir. Le Tour reste un objectif pour moi, c’est une évidence. Une course qui m’inspire. » Mais qu'il suivra à distance de nouveau malgré tout.