Tour de France : Bora-Hansgrohe autour de Sagan et Kelderman

Le Tour de France débutera dans onze jours, et les équipes vont commencer à dévoiler tour à tour les huit coureurs qui prendront le départ de Brest le 26 juin. C’est le cas de Bora-Hansgrohe, qui a annoncé le nom des huit heureux élus ce mardi. Pour le classement général, l’équipe allemande comptera sur le Néerlandais Wilco Kelderman (30 ans), qui n’a jamais fait mieux qu’une 32eme place en trois participations mais aura le statut de leader. Celui qui aurait pu l’être à sa place, Emanuel Buchmann (28 ans, 4eme en 2019), sera bien au départ mais dans un rôle d'électron libre car il revient tout juste de blessure, après une lourde chute sur le Giro. L’Autrichien Patrick Konrad devrait leur être d’une précieuse aide en montagne.

Mais Bora-Hansgrohe va également jouer sa carte sur les sprints où Peter Sagan, qui va disputer son dernier Tour sous ce maillot puisqu’il n’a pas prolongé son contrat, visera un nouveau maillot vert. Dépossédé de sa tunique par Sam Bennett l’an passé après l’avoir enfilée à sept reprises depuis 2012, le Slovaque, accompagné de son pilote Daniel Oss, veut de nouveau s’imposer au classement par points.

"Une victoire d'étape et une place dans le Top 5"

Nils Politt et Lukas Pöstlberger auront un rôle d’équipiers et pourront intégrer des échappées, tout comme Ide Schelling, qui va disputer son tout premier Tour, à 23 ans. "Cette année, la sélection n’a pas été facile pour plusieurs raisons. Emu (Buchmann) a seulement reçu le feu vert la semaine dernière, et on a aussi pensé prendre deux sprinteurs, avec Ackermann et Sagan. Mais finalement, on a estimé que Pascal n’était pas à un niveau suffisant pour briller sur son premier Tour. Notre objectif sera une victoire d’étape et une place dans le Top 5 dans le classement général. Bien sûr, nous pensons aussi au maillot vert, mais ce sera une bataille difficile », a déclaré le manager de l’équipe Ralph Denk.



L’équipe Bora-Hansgrohe : Emanuel Buchmann (ALL), Wilco Kelderman (PBS), Patrick Konrad (AUT), Daniel Oss (ITA), Lukas Pöstlberger (AUT), Nils Politt (ALL), Peter Sagan (SLQ), Ide Schelling (PBS)