Tour de France - Bardet : « La prudence m'a rattrapé »

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/tour-de-france-2020-romain-bardet-il-y-a-le-tour-de-france-et-le-reste-on-le-savait-CNT000001poPh4.html"][/EMBED]Plus les jours passent,. Déjà... « L’euphorie des premières 48 heures a laissé place à un peu plus de flou, admet-il ainsi pour Le Monde. La prudence m’a rattrapé. Soyons honnêtes : au début, je n’ai voulu entendre que le fait qu’ils avaient confiance. Mais ça reste soumis à tant d’aléas. On ne voit pas un traitement médical miracle survenir avant septembre. Il faudra donc respecter des mesures barrières très, très fortes. Et la question se pose de savoir si elles sont compatibles avec la tenue d’un événement comme le Tour de France. Ça a donc tempéré un peu mon enthousiasme. Toutes les interrogations quant aux mesures pratiques ne sont pas levées. »Face à la pandémie de coronavirus, le dernier maillot à pois de la Grande Boucle ne va pas cacher l'évidence : « Le peloton est un nid de contamination potentielle. Il est strictement impossible de respecter toutes les précautions. J’ai un enthousiasme de sportif, mais un réalisme de citoyen. C’est important pour l'équipe de rester dans cet état d’esprit, on a tout intérêt à faire comme si les courses pouvaient avoir lieu. »« Ça fait une éternité que je n’ai pas été contrôlé de manière inopinée, c'est inquiétant. »