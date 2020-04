Tour de France : Bardet confirme sa participation

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/tour-de-france-2020-romain-bardet-il-y-a-le-tour-de-france-et-le-reste-on-le-savait-CNT000001poLwf.html"][/EMBED]



Vincent Lavenu avait vendu la mèche, Romain Bardet l'a officiellement annoncé jeudi par le biais d'une conférence de presse vidéo : "Je serai au départ du Tour de France, s'il se tient aux nouvelles dates annoncées mercredi. Je me réjouis d'avoir une perspective." La Grande Boucle a été reprogrammée du 29 août au 20 septembre, avec l'espoir de pouvoir se tenir en public, à la suite des annonces du Président de la République interdisant tout rassemblement jusqu'au 15 juillet au minimum. Dans son calendrier normal, Bardet ne devait pas disputer le Tour mais plutôt le Giro, qui devrait lui avoir lieu en octobre.

« Le Tour prend désormais une place centrale »

"On a encore de gros doutes pour le Tour d'Italie, explique le leader d'AG2R - La Mondiale. Est-ce qu'il durera deux ou trois semaines ? Et puis, le Tour de France prend désormais une place centrale, on sent que ça devient la priorité pour beaucoup de monde. De toute façon, je ne me voyais pas passer le mois de septembre sur mon canapé (sourire). On a tous besoin de se raccrocher à quelque chose. Ça s'annonce palpitant, je pense que tous les grands leaders seront là." Bardet, deuxième en 2016 et troisième en 2017, a fini meilleur grimpeur l'an dernier.