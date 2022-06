Tour de France : Bardet annonce sa participation à l'édition 2022 !

Really excited to announce that I will line up at @LeTour with @TeamDSM.

Can’t wait to be at the Grand Depart in Copenhagen in a few weeks @Webex ! pic.twitter.com/W1ieUCPQy2

— Romain Bardet (@romainbardet) June 13, 2022

Bardet n'était pas là sur le Tour de France 2021

C'est désormais officiel ! Romain Bardet participera bien à l'édition 2022 du Tour de France. Ce lundi matin, le Français, pensionnaire de la formation DSM, s'est emparé de son compte Twitter officiel pour annoncer cette nouvelle, en ces termes :Une édition 2022 de la Grande Boucle, la 109eme de l'histoire, qui aura lieu entre le vendredi 1er et le dimanche 24 juillet prochains. Les plans du Tricolore ont certainement été bouleversés par son dernier Tour d'Italie. S'il nourrissait de grandes ambitions pour ce Giro, le principal intéressé avait dû abandonner, lors de la 13eme étape, après être tombé malade, le vendredi 20 mai dernier.



Avant son départ prématuré de la prestigieuse course cycliste, le Français occupait une très prometteuse quatrième place au niveau du classement général, six petites secondes devant un certain Jai Hindley, pensionnaire de la formation Bora-Hansgrohe, futur vainqueur de l'épreuve. Et sa forme du moment lui permettait certainement de pouvoir espérer bien mieux, dans sa quête de victoire finale sur ce Grand Tour.

Quelques heures seulement après son abandon, Bardet déclarait, dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Cyclism'actu : "Je sui vraiment déçu de quitter la course comme ça, nous avions tous travaillé très dur et investi beaucoup pour être dans la meilleure forme possible. Je me suis senti vraiment malade hier (ndlr : le jeudi 19 mai) pendant l'étape et ça ne s'est pas amélioré. Nous avons tout essayé pour continuer mais aujourd'hui (ndlr : le vendredi 20 mai), je n'avais plus rien en moi pour passer la journée." Romain Bardet va effectuer son grand retour sur le Tour de France. Il avait manqué l'édition 2021, mais avait disputé le Giro puis la Vuelta, l'an dernier.