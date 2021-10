Tour de France 2022 : Un passage par Dunkerque au programme ?

Les rumeurs se dont de plus en plus insistantes. Alors qu’Amaury Sport Organisation (ASO) doit dévoiler le 14 octobre prochain le parcours de l’édition 2022 du Tour de France, mais également celui du retour de l’épreuve féminine, la presse régionale fourmille de ce qui pourrait être des détails de ce tant attendu parcours. S’il est d’ores-et-déjà acquis que les trois premières étapes se dérouleront au Danemark, avec un an de retard sur le programme initial, tout indique que le nord de la France sera de la fête pour la première fois depuis le passage sur les pavés en 2018. Alors que le quotidien local Nord Littoral a récemment évoqué un passage du peloton par Calais, ce qui serait une première depuis le départ de la 2eme étape de l’édition 2001, lancée depuis la cité portuaire pour rejoindre Anvers et remportée par Marc Wauters, une autre ville du Nord pourrait être visitée cette année.

Dunkerque, point de départ avant les pavés ?

En effet, selon le quotidien local La Voix du Nord, Dunkerque se préparerait à accueillir le peloton du Tour de France l’été prochain. Alors que le maire de la ville Patrice Vergriete ne peut pas s’exprimer sur le sujet en raison d’une clause de confidentialité le liant à ASO jusqu’à l’officialisation en grande pompe du parcours lors d’une cérémonie organisée au Palais des Congrès de la Porte Maillot, à Paris, tout indique que la sous-préfecture du département du Nord sera sur la carte qui sera annoncé par Christian Prudhomme. Dunkerque pourrait être la ville de départ de la cinquième étape du Tour de France 2022, avec un parcours en direction de Denain, ville de départ du tout premier Paris-Roubaix féminin remporté ce samedi par Elizabeth Deignan. Autrement dit, quatre ans après leur dernière apparition, les pavés de « L’Enfer du Nord » pourraient bien être retour sur la Grande Boucle en 2022. De quoi réveiller de mauvais souvenirs chez certains cadors du peloton, dont Chris Froome, qui s’étaient perdus sur les pavés glissants en 2014.