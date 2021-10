Tour de France 2022 : Les réactions après la présentation du tracé

Les réactions des principaux coureurs du peloton après la présentation du Tour de France 2022



Tadej Pogacar (SLO/UAE-Emirates, vainqueur des deux dernières éditions)

Les pavés, la Planche des Belles Filles, l’Alpe d’Huez… ça va être une course incroyable et j’ai déjà hâte d’y être ! Ce Tour s'annonce génial. Le parcours est complet du début à la fin. On a de tout : des sprints, de la montagne, du chrono mais aussi des bordures en prévision. Je vais devoir faire beaucoup de reconnaissances pour les appréhender au mieux, c'est assez excitant. Il y aura beaucoup de tensions, notamment dans les étapes de bordures, quand des écarts se créent à 80 km/h… Ca peut devenir très tendu !



Guillaume Martin (FRA/Cofidis, 8eme de la dernière édition)

Il y a beaucoup de montagnes et c'est cet aspect-là que je retiens (du tracé) et qui va davantage m'intéresser personnellement.

Alaphilippe : "Moi, ça me plait !"



David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ, 11eme de la dernière édition)

C’est un parcours qui s’annonce piégeux, surtout lors de la première semaine. Ils ont groupé toutes les étapes de montagne en arrivées au sommet, c’est intéressant. J’avais pris du plaisir sur les pavés de Paris-Roubaix en 2018, ça demande des reconnaissances. Il risque d’y avoir énormément d’écart. Je ne connais pas le dernier chrono, il sera long (40 km), il faudra le travailler.



Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step, 30eme de la dernière édition)

Ce parcours me plait. C'est un beau tracé avec une première semaine intéressante aux profils d'étape différents. Ça va être chouette. Ce ne sera pas évident de prendre le maillot jaune très tôt… Commencer par un chrono, ça peut aussi être le moyen pour les meilleurs de prendre du temps mais aussi d'en perdre d'emblée. Cette première semaine m'inspire beaucoup, j'ai hâte de reprendre l'entraînement et de partir en reconnaissance. Les pavés ? Ca m'inspire aussi, ça rajoute toujours de la nervosité dans le peloton, moi ça me plaît. J'ai hâte de les découvrir. Avoir le maillot de champion du monde rajoute quelque chose de magique à chaque course, chaque entraînement. Deux fois d'affilée, j'ai encore besoin d'un peu de temps pour réaliser… Cela va être encore une année arc-en-ciel !