Tour de France 2022 (F/E2) : L'étape et le maillot jaune pour Vos

Vos frappe un premier gros coup

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022 (F)

2eme étape - Meaux - Provins (136,4km) - Lundi 25 juillet 2022

Juliette Labous (FRA/DSM) à 34’’

Classement général après 2 étapes (sur 8)

Juliette Labous (FRA/DSM) à 50’’

Marianne Vos, comme une évidence. Deuxième dimanche sur les Champs-Elysées,Ce lundi, si le début de journée a été très calme entre Meaux et Provins, malgré une échappée dès les premiers kilomètres, dans laquelle on retrouvait quatre coureuses (Sabrina Stultiens, Femke Gerritse, Rotem Gafinovitz et Marit Raaijmakers), celle-ci a finalement été reprise à un peu plus de 78 km de l'arrivée. Par la suite, le peloton a bien roulé et personne n'a tenté de reprendre sa chance, jusqu'à que Maike van der Duin s'essaye en solitaire, alors qu'il restait environ 26,5 km. Derrière, les autres concurrentes n'ont pas réagi notammentCette dernière, membre de l'équipe FDJ Suez Futuroscope et candidate à la victoire finale, a même dû abandonner peu après.En fin d'étape,avec quatre autres coureuses (Silvia Persico, Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini et Elisa Balsamo). Elles ont alors rejoint van der Duin, récompensée du prix de la combativité, en tête de la course, alors qu'il restait encore 17 km à parcourir. A l'arrivée à Provins, Vos a alors su tirer son épingle du jeu pour l'emporter ce lundi et prendre du même coup la tête du classement général, avec 10 secondes d'avance sur sa dauphine Persico, et également le maillot vert, grâce à sa victoire du jour. « Je savais qu'on devait être concentré et qu'on devait s'appliquer sur le final. Il y avait beaucoup de vent. Je ne pensais pas qu'on allait rester aussi longtemps devant », pouvait savourer la Néerlandaise, au micro de France Télévisions.Après la domination de Jumbo-Visma chez les hommes, la formation pourrait visiblement bien continuer sur sa lancée sur ce Tour de France Femmes...Silvia Persico (ITA/Valcar-Travel Service) mtKatarzyna Niewiadoma (POL/Canyon-SRAM Racing) mtElisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) à 2’’Maike van der Duin (PBS/Le Col-Wahoo) à 12’’Lorena Wiebes (PBS/DSM) à 29’’Julie De Wilde (BEL/Plantur-Pura) mtRachele Barbieri (ITA/Liv Racing Xstra) mtLotte Kopecky (BEL/SD Worx) mtMaria Giulia Confalonieri (ITA/Ceratizit–WNT) mtSilvia Persico (ITA/Valcar-Travel Service) à 10’’Katarzyna Niewiadoma (POL/Canyon-SRAM Racing) à 12’’Elisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) à 18’’Maike van der Duin (PBS/Le Col-Wahoo) à 28’’Lorena Wiebes (PBS/DSM) à 35’’Lotte Kopecky (BEL/SD Worx) à 41’’Rachele Barbieri (ITA/Liv Racing Xstra) à 45’’Julie De Wilde (BEL/Plantur-Pura) mtDemi Vollering (PBS/SD Worx) mt