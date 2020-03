Tour de France 2020 : Pas de report envisagé par les organisateurs

Le Tour de France fait de la résistance, contrairement à l'Euro 2020 de football et peut-être également aux Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon. Selon Le Parisien, l'organisation de la Grande Boucle ne voudrait pas entendre parler de report de l'épreuve, malgré la pandémie de coronavirus qui ne cesse de progresser dans le monde. Le quotidien français croit savoir que les organisateurs ne plancheraient ainsi que sur une unique option, celle du maintien de la prestigieuse épreuve, aux dates initialement prévues, soit du 27 juin au 19 juillet prochains. Toutefois, ils envisagent de ne privilégier que l'aspect sportif. Ce lundi, sur les ondes de France Inter, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est exprimées à ce sujet : « On est en lien avec ASO (ndlr : Amaury Sport Organisation). C'est d'une importance capitale que ces épreuves (ndlr : le Tour de France et les JO) puissent se tenir. » Un Tour sans caravane publicitaire ?

Le Parisien croit savoir que si la pandémie de coronavirus devait durer, alors les organisateurs s'inspireraient du dernier Paris-Nice et feraient en sorte d'instaurer un huis-clos, lors des départs et des arrivées. De plus, la traditionnelle caravane publicitaire pourrait être sacrifiée, tout comme le fameux village-départ. Dans des propos rapportés par Le Parisien, Emmanuel Hubert, le patron de la formation Arkéa-Samsic a notamment déclaré : « Franchement, on n'a reçu aucun écho pour l'instant. Il est trop tôt pour décider. C'est encore très loin. » Un Tour qui pourrait donc avoir lieu, mais avec des coureurs pas forcément aussi bien préparés que d'ordinaire. En effet, la majeure partie des courses de ce printemps ont été annulées.