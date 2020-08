Tour : CCC visera les étapes

L’équipe CCC a fait son choix pour son deuxième et dernier Tour de France. La formation dirigée par Jim Ochowicz va perdre son sponsor-titre (CCC est une marque de chaussures polonaise) en fin de saison, et espère briller sur ce Tour de France 2020 pour trouver un nouveau sponsor afin d’assurer sa présence dans le peloton l’an prochain. Cette année, CCC visera les victoires d’étapes, avec un groupe de huit coureurs très solides. A commencer par Ilnur Zakarin, qui avait terminé neuvième du classement général il y a deux ans. Le champion olympique Greg van Avermaet sera également présent pour la sixième fois sur la Grande Boucle, et peut espérer lever les bras, tout comme Matteo Trentin, déjà vainqueur de trois étapes sur le Tour de France. Michael Schär (neuf participations) et Simon Geschke (sept participations) espèrent faire parler leur expérience, ainsi qu’Alessandro De Marchi, le supercombatif du Tour 2014. Le Tchèque Jan Hirt (29 ans) et l’Allemand Jonas Koch (27 ans) effectueront quant à eux leurs débuts sur la Grande Boucle.

Zakarin aura carte blanche

« C’est une sensation formidable de repartir pour le Tour de France dans une année où nous ne savions pas si ce serait possible. Ce sera un Tour pas comme les autres avec le manque de courses, qui ajoute un élément supplémentaire à ce que nous attendons sur une grande course. Les victoires d'étapes du Tour de France ne sont pas faciles à décrocher mais nous avons sélectionné nos huit meilleurs coureurs pour s'aligner à Nice, dont la moitié sont d'anciens vainqueurs d'étapes, ce qui nous donne beaucoup de confiance avant la course. Ilnur Zakarin aura la liberté de voir ce qu'il peut faire au classement général et nous le soutiendrons autant que possible, mais en fin de compte, notre objectif est d'arriver à Paris avec au moins une victoire d'étape à notre actif », a déclaré le patron de l’équipe Jim Ochowicz.