Tour : AG2R-La Mondiale va miser gros sur Romain Bardet

Une équipe de choc constituée autour de Bardet

Romain Bardet sera bien présent pour une dernière danse. Alors qu’il comptait privilégier le Giro avant la crise sanitaire, le bouleversement du calendrier a changé la donne et le natif de Brioude va participer au Tour de France 2020, son dernier avec la formation AG2R-La Mondiale avant son départ pour la formation allemande Sunweb la saison prochaine. Un Tour que le meilleur grimpeur de l’édition 2019 abordera en leader. « Romain Bardet a montré de belles choses lors de sa reprise au Dauphiné, il s’est rassuré. Il a retrouvé son statut de coureur de haut niveau, a déclaré Vincent Lavenu, directeur général de l’équipe AG2R-La Mondiale dans un communiqué. Il sera le leader de l’équipe qui sera autour de lui pour viser le plus haut possible. Il peut être ambitieux, on sait que Romain est un coureur appliqué et il peut réaliser de grandes choses. »Pour l’aider dans ses ambitions au classement général, Romain Bardet pourra compter sur une équipe à son service. Son principal soutien sera Pierre Latour, qui vivra également son dernier tour avec son équipe actuelle avant de rejoindre Total Direct Energie en 2021. « Pierre a bien travaillé pendant les stages, on connaît ses qualités physiques. On espère que le Dauphiné lui aura servi pour prendre du rythme en vue du Tour de France, assure Vincent Lavenu dans ce communiqué. Il a montré par le passé qu’il était capable de rivaliser avec les meilleurs, si tout se passe bien il est capable de s’illustrer en montagne comme sur les contre-la-montre. » Oliver Naesen, Alexis Vuillermoz, Mikael Chérel, Benoît Cosnefroy seront également à ses côtés alors que deux coureurs vont découvrir ce qu’est le Tour de France. Vainqueur d’étape sur le Giro l’an passé, Nans Peters va passer au niveau supérieur tout comme Clément Venturini, qui pourrait avoir une carte à jouer dans les sprints en côte.