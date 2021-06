Tour 2021 - AG2R-Citroën : Six premiers coureurs dévoilés

Lavenu : « Cette équipe associera l’expérience et la jeunesse »

L'équipe AG2R-Citroën (FRA) pour le Tour de France

Vincent Lavenu dévoile ses pions pour le Tour de France. Jeudi, à deux grosses semaines du Grand départ de la Grande Boucle depuis Brest,Si les quatre premiers noms étaient déjà connu, il fallait en revanche patienter pour connaître le reste de la formation retenue par Lavenu pour le Tour. A ces quatre premiers coureurs annoncés, deux sont venus s'ajouter jeudi. L'Australien Ben O'Connor, vainqueur de la 17eme étape du dernier Giro, comme Aurélien Paret-Peintre, qui avait remporté, lui, au sprint le Grand Prix La Marseillaise en janvier dernier en devançant Thomas Boudart et Bryan Coquart, disputeront leur premier Tour de France. « Ben est un garçon précieux qui a montré de belles choses sur des courses dures comme le Tour de Romandie et le Critérium du Dauphiné. Nous connaissions ses qualités de coureur, nous avons découvert un homme attachant qui devrait briller pour ses débuts sur le Tour », confie Lavenu sur le site officiel de son équipe à propos d'O'Connor.« Aurélien va découvrir la Grande Boucle après une première partie de saison très encourageante et une belle victoire au GP La Marseillaise, analyse le manager, cette fois au sujet de Paret-Peintre. Il va s’appliquer pour le classement général sans se fixer un objectif précis. On comptera sur lui dans la montagne pour, qui sait, une victoire d’étape. »« Cette équipe associera l’expérience et la jeunesse. Elle a du talent, de l’envie et est capable des plus belles réussites, que ce soit dans la chasse aux étapes ou pour réussir le meilleur classement général possible. Je suis impatient d’être au départ de Brest avec nos coureurs. »Benoît Cosnefroy (FRA)Bob Jungels (LUX)Oliver Naesen (BEL)Ben O'Connor (AUS)Aurélien Paret-Peintre (FRA)Greg Van Avermaet (BEL)...PS : Les noms des deux autres coureurs seront communiqués ultérieurement