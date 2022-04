Tour 2016 : Tom Dumoulin écrase le chrono, Froome le Tour de France

L’étape du jour

Dumoulin surmonte le chagrin



"I believe I can fly" - very likely crossed

Moins de 24h après la polémique entourant le final de la 12e étape et sa reclassification, sans compter la vague meurtrière qui a une nouvelle fois frappé la France, dans la nuit de jeudi à vendredi,. Une journée dominée en partie par Rohan Dennis, vainqueur du chrono inaugural à Utrecht sur la Grande Boucle, l’an passé. Mais rapidement, le patron a fait son apparition. T. Une démonstration de force d’autant plus époustouflante que les grands favoris et rivaux du Néerlandais sont relégués à plus d’une minute au terme de cette journée, à commencer par son dauphin Nelson Oliveira (+1’36).