TotalEnergies : Latour incertain pour le Tour

Latour 14eme de Paris-Nice en mars

Le compte à rebours a débuté pour Pierre Latour ! A 29 jours du Grand Départ du Tour de France à Copenhague, le coureur de TotalEnergies est sur la touche. Victime d'une chute lors de la Classique des Alpes-Maritimes, remportée mardi par Jakob Fuglsang, le rouleur-grimpeur de 28 ans s'est blessé au bras, comme l'a expliqué son équipe dans un communiqué ce jeudi : "." Latour devait être un des leaders de l'équipe française sur le Dauphiné, qui débutera ce dimanche, aux côtés d'Alexis Vuillermoz ou encore Edvald Boasson Hagen. Mais la course de huit jours, dont il avait terminé septième et meilleur jeune en 2018, se fera donc sans lui.Reste désormais à savoir si le petit mois qui nous sépare du début du Tour de France suffira à Pierre Latour pour retrouver ses moyens. A titre de comparaison, Clément Champoussin (AG2R-Citroën), qui s'est fracturé le radius sans déplacement le 20 avril dernier, a repris la compétition le 31 mai. De même, Juan Pedro Lopez, qui avait subi la même blessure le 21 avril 2021, a repris le 10 juin suivant. Tous les cas sont évidemment très différents, mais les délais semblent courts pour l'Isérois., sur le Tour des Asturies en mai 2021. Cette saison, il a notamment fini 4eme de l'Etoile de Bessèges, 5eme du Tour de La Provence et 14eme de Paris-Nice. Un éventuel forfait serait un coup dur pour l'équipe française, qui aura sur le Tour de France un autre chef de file en la personne de Peter Sagan, actuellement dans l'Utah pour se préparer au mieux après un début de saison perturbé par des problèmes physiques.