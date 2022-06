Enfin une victoire d'étape ?

Le début de son aventure avec TotalEnergies a été délicat, avec le covid qui a perturbé sa préparation hivernale et une méforme pendant les premiers mois de compétition. Mais cela semble aller beaucoup mieux pour Peter Sagan, vainqueur d'une étape du Tour de Suisse il y a deux semaines et sacré champion de Slovaquie ce dimanche. Le coureur de 32 ans sera au départ du Tour de France vendredi à Copenhague avec l'équipe TotalEnergies, et il va disputer sa onzième Grande Boucle d'affilée. Ses ambitions ne seront pas forcément d'aller chercher un huitième maillot vert, mais de viser un maximum de victoires au sprint, même si l'un va rarement sans l'autre. "Peter est incontestablement la superstar du cyclisme moderne. Le Slovaque qui a déjà tutoyé les sommets, rêve de relever les bras sur le Tour de France et pourquoi pas, reporter le Maillot Vert. Le sprinteur aura plusieurs ouvertures durant les trois semaines de compétition pour tenter de s’imposer au sprint", explique-t-on du côté de la formation française. Daniel Oss et Maciej Bodnar seront à ses côtés pour l'aider dans les sprints., alors qu'Anthony Turgis et Mathieu Burgaudeau auront carte blanche pour aller dans des échappées.Aucun des huit coureurs de TotalEnergies n'a de grandes ambitions au classement général (l'an passé, Cristian Rodriguez et Pierre Latour avaient terminé 46eme et 47eme à plus de deux heures de Pogacar), mais la formation vendéenne rêve d'une victoire d'étape,Maciej Bodnar (POL),Daniel Oss (ITA), Cristian Rodriguez (ESP), Peter Sagan (SLQ),