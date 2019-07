Teunissen, premier maillot jaune

Cette Grande Boucle 2019 débute par une grosse surprise. Mike Teunissen, qui n’était pas attendu à pareille fête, a réglé le sprint (4h22’47"), samedi dans les rues de Bruxelles, et endosse donc le premier maillot jaune du Tour de France au terme d’une étape déjà spectaculaire. Le coureur néerlandais (Jumbo-Visma) était surtout là pour propulser Dylan Groenewegen, mais il a dû modifier ses plans après une chute impliquant de nombreux concurrents, dont son leader, à 1,4 kilomètre de la ligne.

"Ça fait des semaines, des mois même, qu’on travaille pour envoyer Dylan à la victoire et puis à un kilomètre de l’arrivée, tout a changé. Donc je me suis dit que j’allais essayer, a-t-il réagi sur Eurosport. Je suis revenu et j’ai dépassé Peter Sagan sur la ligne, je n’en reviens pas !" Il a fallu une photo-finish pour départager les deux hommes, Mike Teunissen devançant le boss de la Bora-Hansgrohe d’un boyau. "J’espérais gagner une étape, mais pas avec ce genre de scénario", a-t-il reconnu.

Rossetto s'est bien battu

Après une première attaque de quatre coureurs, Mads Wurtz, Natnael Berhane, Xandro Meurisse et Greg Van Avermaet, ce dernier ayant gravi en tête le Mur de Grammont et raflé du coup le maillot à pois, la course s’est stabilisée une vingtaine de kilomètres. Jusqu’à l’attaque de Stéphane Rossetto, à moins de 60 bornes de l’arrivée. Le baroudeur de la Cofidis, qui dispute à 32 ans son tout premier Tour, s’est fait la malle et a compté près de 1’50" d’avance sur un peloton prudent.

Mais alors que derrière lui, une première chute aurait pu coûter cher à Jakob Fuglsang, le combatif du jour a finalement été repris après 50 kilomètres en solitaire pour laisser place aux sprinteurs. Des gros bras perturbés, donc, par une deuxième dégringolade juste avant la flamme rouge, cette fois fatale à Dylan Groenewegen mais aussi à Geraint Thomas et aux Français d’AG2R, Benoît Cosnefroy et Alexis Vuillermoz. Ce qui a permis Mike Teunissen de tirer son épingle du jeu.