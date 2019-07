Le coureur de la Mitchelton-Scott, vainqueur l'an passé de la Vuelta, s'est imposé au sprint devant Pello Bilbao (Astana) et Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe).

Ces trois hommes, membres d'une échappée de 40 coureurs, s'étaient isolés en tête au sommet de la Hourquette d'Ancizan.

And that's @SimonYatess who takes the win at the sprint!

Et c'est Simon Yates qui s'impose au sprint devant Bilbao et Mühlberger ! #TDF2019 pic.twitter.com/jN2uqhBvzi