Roglic : « J'ai hâte, j'espère qu'il y aura un Tour de France »

Comme l'ensemble du peloton, Primoz Roglic doit prendre son mal en patience. Le cyclisme est à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, mais cela n'a pas empêché l'Union cycliste internationale (UCI) de plancher sur l'avenir, en publiant un nouveau calendrier pour cette saison 2020, le 5 mai dernier. Dans un entretien accordé à RTV Slovenia, le vainqueur de la dernière Vuelta, numéro un mondial du classement UCI, n'a pas caché ses ambitions pour les mois à venir. Le pensionnaire de la formation Jumbo-Visma a détaillé son programme d'avant-Tour, à savoir le Tour de l'Ain (7-9 août) et le Critérium du Dauphiné (12-16 août). Quant au Tour de France, qui se déroulera finalement du 29 août au 20 septembre prochains, il sera son objectif, lui qui en sera d'ailleurs très certainement l'un des grands favoris. « Ce n'est pas à moi de déterminer si le Tour va se maintenir »

« Je vais faire un entraînement en altitude durant le mois de juillet. En août, je participerai au Tour de l'Ain et au Critérium du Dauphiné avant de terminer sur une seconde phase de stage en altitude juste avant mon objectif du Tour de France », a confié le Slovène, avant d'ajouter : « J'ai hâte, j'espère qu'il y aura un Tour, mais ce n'est pas à moi de déterminer si cette course va se maintenir. Vous devez toujours présumer le meilleur. Ce serait bien si le public pouvait apprécier cette épreuve. Il y a encore de nombreuses interrogations, nous allons bientôt savoir si tout est bon pour le Tour de France. » Si Roglic a donc l'intention d'être « préparé » autant « que possible » pour la Grande Boucle, les Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon, reportés en 2021, étaient, à la base, bel et bien son « grand objectif ». « Dans notre programme original, nous avions prévu un départ immédiat pour Tokyo après le Tour », a-t-il ainsi également confié.