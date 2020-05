Roglic attend son Tour

L'équipe Jumbo - Visma prévoit d'envoyer l'artillerie lourde au Tour de France, si celui-ci est bien maintenu au mois de septembre. Avec notamment Primoz Roglic : « Le programme est sorti, on l'a tous vu. Pour ma part, je n'ai pas encore vraiment discuté avec tous les coachs, on n'a pas fait de plan. Rien ne change vraiment, j'espère que le Tour de France aura lieu et qu'on y sera. »

« Beaucoup d'improvisation »

Tom Dumoulin ou Steven Kruijswijk doivent aussi être de la partie. « On doit encore parler avec les coachs et les patrons, c'est sûr qu'on va essayer de suivre tous les objectifs du début de saison, poursuit Roglic. Il y a beaucoup d'improvisation, j'espère qu'on pourra commencer ces courses. On attend tous ça avec impatience. » L'ancien sauteur à ski slovène, âgé de 30 ans, a remporté la Vuelta l'an passé et terminé quatrième du Tour en 2018.