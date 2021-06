Première pour Merlier, Roglic et Thomas à terre

Thomas tombe en début d'étape, chamboule-tout dans les douze derniers kilomètres

Schelling encore aux avant-postes

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

3eme étape – Lorient - Pontivy (182,9km) – Lundi 28 juin 2021



Nacer Bouhanni (FRA/Arkea-Samsic) mt



Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) mt

Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) mt

Classement général après 3 étapes (sur 21)

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 8’’



Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 45"

L'équipe Alpecin-Fenix n'a pas raté ses grands débuts sur le Tour de France ! Au lendemain de la victoire de Mathieu van der Poel, c'est son coéquipier Tim Merlier qui a triomphé lors de la 3eme étape ce lundi à Pontivy. Le sprinteur belge, qui a bénéficié du travail de son "train", conduit par le maillot jaune lui-même dans les dernier kilomètres, décroche sa deuxième victoire sur un Grand Tour, après celle sur le Giro en mai, et sa toute première sur le Tour de France.L'équipe Alpecin-Fenix était tellement supérieure dans les derniers kilomètres qu'elle s'offre le luxe de signer un doublé, puisque Jasper Philipsen prend la deuxième place. Et c'est Nacer Bouhanni, pour son retour sur le Tour après trois ans d'absence, qui s'offre la troisième place.Mais ce sprint, qu'on annonçait massif après cette étape sans grosses difficultés dans le Morbihan, ne l'a pas été du tout. Ils ne sont en effet que 16 à avoir terminé dans le même temps que Merlier, puis c'est un groupe de 17 qui a franchi la ligne quatorze secondes plus tard, puis encore plusieurs groupes au compte-gouttes. La raison ? Les nombreuses chutes qui ont émaillé le final ! Alors que le début d'étape avait été marqué par la chute de Geraint Thomas sous la pluie, qui est parvenu à se relever malgré une luxation de l'épaule droite, les douze derniers kilomètres ont vu de nombreux coureurs aller au sol (un sol sec) sur les petites routes de la banlieue de Pontivy. C'est d'abord Valentin Madouas qui est tombé, deux jours après sa chute dans le Finistère.Dans un virage, Jack Haig et Arnaud Démare ont chuté à leur tour, à trois kilomètres de l'arrivée, ce qui a plombé toutes les chances de victoire du sprinteur français. Et dans les derniers kilomètres, c'est Caleb Ewan et Peter Sagan qui se sont accrochés et ont lourdement chuté ! Victime d'une fracture de la clavicule, l'Australien a dû abandonner. Ces chutes ont également bloqué certains coureurs, si bien qu'au final, Mas et Nibali sont arrivés 14 secondes après le vainqueur, Pogacar, Gaudu, Uran et Thomas 26, Roglic 1'21, Dan Martin et Simon Yates 2'11. Le troisième du classement général, derrière le duo van der Poel - Alaphilippe, est donc Richard Carapaz, qui a évité toutes les chutes depuis le début du Tour, au contraire de ses trois équipiers d'Ineos Grenadiers.Avant toutes ces émotions finales, l'étape avait été marquée, comme on pouvait s'y attendre, par une longue échappée, avec Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Michael Schär (AG2R Citroën), Cyril Barthe (B&B Hotels), Maxime Chevalier (B&B Hotels) et Jelle Wallays (Cofidis). Ils ont compté jusqu'à 2'40 d'avance avant d'être rattrapés tour à tour, sous l'impulsion des équipes de sprinteurs, le dernier à sept kilomètres de l'arrivée.Mardi, l'étape est complètement plate et devrait de nouveau sourire à un sprinteur. En espérant moins de chutes, cette fois-ci...2- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mt3-4- Davide Ballerini (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt5- Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Victorious) mt6-7- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) mt8- Cees Bol (PBS/DSM) mt9-10- Maximilian Walscheid (ALL/Qhubeka NetsHash) mt...Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 31"Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 31"Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 38"Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) à 39"Enric Mas (ESP/Movistar) à 40"Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 40"Sergio Higuita (COL/EF Education-Nippo) à 26’’