Pogacar, van der Poel, Cavendish... : Pour qui les maillots distinctifs ?

La vie des maillots

Pour huit secondes, le Néerlandais conserve son maillot jaune après un contre-la-montre dont il a pris la cinquième place, un classement bien supérieur de ses attentes, lui qui est spécialiste de beaucoup de choses, mais pas forcément du chrono. Sauf catastrophe, il devrait garder sa précieuse tunique encore deux ou trois jours.Vainqueur de l'étape, Tadej Pogacar a remporté 20 points pour le classement du maillot vert mais cela ne lui suffit pas à dépasser Mark Cavendish, tranquille 77eme de l'étape, qui compte toujours cinq points d'avance sur Julian Alaphilippe (qui en pris deux ce mercredi) et onze sur Mathieu van der Poel (qui en a pris onze). Pour le Britannique, la journée de jeudi, où un sprint massif est attendu à l'arrivée, sera bien plus importante.Aucun point n'était attribué pendant le contre-la-montre, Ide Schelling conserve donc son maillot à pois, avec un point d'avance sur Mathieu van der Poel et deux sur Anthony Perez. Jeudi, une seule côte, de quatrième catégorie, sera au menu.Et si le Slovène conservait le maillot blanc d'un bout à l'autre de ce Tour de France 2021 ? Meilleur coureur de moins de 25 ans lors de la première étape arrivant à Landerneau, il a conservé son maillot jusque-là et a même accentué son avance en écrasant le contre-la-montre. Le Slovène a maintenant 1'35 d'avance sur Jonas Vingegaard et 2'27 sur David Gaudu.A défaut de s'imposer, l'équipe néerlandaise a réussi un magnifique tir groupé, avec la troisième place de Jonas Vingegaard, la quatrième de Wout Van Aert et la septième place de Primoz Roglic. Elle remporte donc le classement par équipes de cette étape et creuse également l'écart au classement général.Aucun prix de combativité n'était remis en ce jour de contre-la-montre.