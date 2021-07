Pogacar, Cavendish… : Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

20eme étape - Libourne-Saint-Emilion (30,8km CLM individuel) - Samedi 17 juillet 2021

La vie des maillots

Le plus dur a été fait dans les Pyrénées. Tadej Pogacar n’avait plus qu’à assurer sur ce dernier contre-la-montre pour mettre un pied sur la première marche du podium sur les Champs-Elysées. Vainqueur dans l’exercice à Laval, le leader du classement général n’a, cette fois, pas forcément tout donné entre Libourne et Saint-Emilion. Le coureur de l’équipe UAE Team Emirates s’est contenté de la huitième place, avec une perte de temps absolument anecdotique sur Jonas Vingegaard, qui sera son dauphin ce dimanche à Paris.Mark Cavendish n’a pas trop dilapidé de forces sur ce contre-la-montre. Troisième à partir en début d’après-midi, le porteur du maillot vert s’est assuré de très largement rentrer dans les délais afin de se focaliser sur le dernier effort à produire ce dimanche sur les Champs-Elysées pour défendre les 35 points d’avance dont il dispose sur Michael Matthews, son dernier rival pour la victoire au classement par points.Avec un parcours sans la moindre aspérité notable, le maillot à pois porté par intérim par Wout Poels n’était pas un sujet de discussion au départ de ce contre-la-montre. Le Néerlandais a pu profiter d’une avant-dernière journée avec cette tenue sur les épaules, quand bien même le podium se refusera à lui ce dimanche sur les Champs-Elysées. Un honneur qui reviendra à Tadej Pogacar, vainqueur du Grand Prix de la Montagne.Jonas Vingegaard a fait honneur au maillot blanc avec une performance de premier ordre sur ce contre-la-montre. Mais le Danois est dans la même situation que Wout Poels, avec un maillot porté car Tadej Pogacar ne peut pas cumuler les paletots sur ce Tour de France et profite de l’honneur qu’est le port du maillot jaune.Avec Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo et Julian Alaphilippe, l’équipe Deceuninck-Quick Step a réalisé le meilleur résultat d’ensemble sur ce contre-la-montre devant UAE Team Emirates et EF Education-Nippo. Mais la formation américaine n’a pas mis en difficulté Bahrain Victorious qui n’a cédé qu’un peu moins de cinq minutes au « Wolfpack » sur cette étape et s’achemine vers une victoire au classement par équipes ce dimanche.Lors d’une étape contre-la-montre, aucun Prix de la Combativité n’est remis. Pour la dernière étape ce dimanche, le coureur élu « Super Combatif du Tour de France » aura l’honneur de porter le dossard rouge.