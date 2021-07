Pogacar, Cavendish… : Pour qui les derniers maillots distinctifs ?

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

21eme et dernière étape - Chatou-Paris Champs-Elysées (108,4km) - Dimanche 18 juillet 2021

La vie des maillots

Il n’avait qu’à passer la ligne d’arrivée pour assurer un deuxième succès de rang sur le Tour de France. Tadej Pogacar a tout d’abord fêter son sacre avec son équipe, qui a repris les couleurs mythiques de la tenue qu’il a porté si longtemps durant ces trois semaines de course. Puis, après avoir ouvert la voie sur les Champs-Elysées, celui qui est désormais l’égal de coureurs tel Gino Bartali, Fausto Coppi, Bernard Thévenet ou Laurent Fignon avec deux victoires finales sur le Tour de France a pu savourer l’instant.Michael Matthews était la seule menace pour son maillot vert mais Mark Cavendish n’a finalement pas été mis en danger. Le « Cav » n’a toutefois pas pu aller chercher cette cinquième victoire d’étape, la 35eme au total sur les Champs-Elysées. Dans un train désorganisé, le « Man of Man » n’a pas su résister à la puissance de Wout Van Aert. Mais l’essentiel était sans doute ailleurs.Comme l’an passé, Tadej Pogacar n’a pas seulement remporté le classement général du Tour de France. S’il a laissé à son coéquipier Mikkel Bjerg le dernier point en jeu et à Wout Poels l’honneur de porter le maillot à pois sur les Champs-Elysées, le Slovène a profité de ses coups d’éclat dans les Pyrénées pour remporter le titre de meilleur grimpeur pour la deuxième fois.« Jamais deux sans trois », c’est ce que Tadej Pogacar a dû se dire. A l’image de son triomphe l’an passé, le leader de l’équipe UAE Team Emirates s’est également adjugé, du haut de ses 22 ans, le classement du meilleur jeune. Jonas Vingegaard, plus sérieux rival de Tadej Pogacar a profité de ce maillot blanc une dernière journée mais sans avoir les honneurs du podium.Avec Jasper Philipsen, Silvan Dillier et Kristian Sbaragli dans le Top 30 de cette dernière étape, l’équipe Alpecin-Fenix a remporté cette dernière étape et fait honneur à l’invitation gagnée l’an passé comme meilleur ProTeam. En l’absence d’écarts significatifs dans le peloton, l’équipe Bahrain Victorious a pu célébrer son sacre collectif et mettre fin à l’hégémonie de la formation Movistar, sacrée lors de cinq des six dernières éditions.