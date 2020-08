Movistar : Mas leader sur le Tour avec Valverde et Soler comme lieutenants

Valverde prêt à aider Mas

Après de longues années à avoir deux ou trois leaders sans grands résultats, l’équipe Movistar n’aura qu’un seul patron sur le Tour de France 2020. La formation dirigée par Eusebio Unzué va miser sur Enric Mas pour aller chercher une place au classement général et se mêler à la bagarre déjà annoncée entre le tenant du titre Egan Bernal et Primoz Roglic sur les routes de l’Hexagone. Arrivé cette année en provenance de l’équipe Deceuninck-Quick Step, le coureur de 25 ans espère tirer le maximum des opportunités qui se présenteront lors des trois semaines de course. « Autant Alejandro Valverde que toute l’équipe et moi, nous sommes impatients de prendre le départ, assure Enric Mas dans une vidéo publiée par l’équipe Movistar. Nous allons voir où nous en sommes, quand nous pourrons tirer avantage de la situation de course et saisir les opportunités quand elles se présenteront. »Alors qu’il a longtemps dû partager l’affiche avec Nairo Quintana ou Mikel Landa, Alejandro Valverde ne cache pas qu’il se voit en coéquipier d’Enric Mas pour l’édition 2020 de la Grande Boucle. Un changement de vision qui donne à l’ancien champion du monde un peu plus de motivation au moment d’aborder le Tour de France. « J’ai l’impression qu’il faut être quasiment à 100% à chaque fois que vous prenez le départ du Tour de France car, de la première à la dernière étape, même si la course démarre avec des étapes de plat ou de moyenne montagne, il y a toujours beaucoup de vitesse et le niveau de stress est très élevé. Vous devez toujours rester concentré, résume l’Espagnol dans une vidéo publiée par son équipe. Le Tour de France est toujours une grande source de motivation et avoir Enric Mas à nos côtés cette année, lui qui peut viser un bon résultat, me donne encore plus de motivation. » En plus d’Alejandro Valverde, Enric Mas pourra compter sur Marc Soler, qui a été annoncé comme leader sur le prochain Giro, pour l’appuyer en montagne. Dario Cataldo, Imanol Erviti, Nelson Oliveira, José Joaquin Rojas et Carlos Verona complètent l’effectif de la formation Movistar, Antonio Pedrero et Jürgen Roelandts étant réservistes jusqu’au départ ce samedi à Nice.