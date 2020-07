Mitchelton-Scott : Un Grand Tour pour chaque Yates

On y voit un peu plus clair concernant les objectifs de Mitchelton-Scott pour le Tour de France (29 août - 20 septembre) et le Tour d’Italie (3 au 25 octobre). La formation australienne a dévoilé ce mercredi deux listes de onze coureurs qui vont respectivement préparer ces deux événements. Trois coureurs devront être retirés de chaque liste avant le départ du Tour puis du Giro, mais on sait d’ores et déjà que les frères Yates (28 ans en août), qui sont les deux leaders de l’équipe pour les Grands Tours, disputeront un Tour chacun. Ainsi, Adam sera sur le Tour de France, où il avait terminé quatrième et remporté le maillot blanc en 2016 (ses trois autres participations ont été plus anecdotiques), alors que Simon disputera le Giro, dont il avait pris la huitième place en 2019 (il avait fini 21eme en 2018, malgré trois victoires d’étapes et treize jours en rose). Sur le Tour de France, Adam Yates sera épaulé par le Colombien Esteban Chaves (30 ans), qui avait signé une magnifique année 2016 (2eme du Giro, 3eme de la Vuelta), mais n’a plus réussi à terminer dans le Top 10 d’un Grand Tour depuis. Sur le seul Tour de France qu’il a disputé, en 2017, il avait pris une anecdotique 62eme place.

Les étapes en France, le maillot rose en Italie

Sur la Grande Boucle, les objectifs de Mitchelton-Scott sont clairs : faire aussi bien que l’an passé, avec quatre victoires d’étapes au compteur (deux pour S.Yates, une pour Impey, une pour Trentin), et ne pas forcément viser le classement général. Au contraire du Giro, où l’équipe italienne visera la victoire finale avec Simon Yates, la concurrence étant moins rude que sur le Tour de France. A noter que deux coureurs figurent dans les deux pré-sélections : l’Américain de 36 ans Brent Bookwalter et le Danois de 31 ans Chris Juul-Jensen.



La pré-sélection Mitchelton-Scott pour le Tour de France (trois coureurs à retirer avant le départ) : Jack Bauer (NZL), Sam Bewley (NZL), Brent Bookwalter (USA), Esteban Chaves (COL), Alex Edmondson (AUS), Tsgabu Grmay (ETH), Daryl Impey (AFS), Chris Juul-Jensen (DAN), Luka Mezgec (SLO), Mikel Nieve (ESP), Adam Yates (GBR)

La pré-sélection Mitchelton-Scott pour le Tour d’Italie (trois coureurs à retirer avant le départ) : Edoardo Affini (ITA), Brent Bookwalter (USA), Jack Haig (AUS), Lucas Hamilton (AUS), Michael Hepburn (AUS), Damien Howson (AUS), Chris Juul-Jensen (DAN), Cameron Meyer (AUS), Nick Schultz (AUS), Simon Yates (GBR), Andrey Zeits (KAZ)