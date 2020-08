Mitchelton-Scott : Gagner des étapes, principal objectif pour Chaves, Yates, Nieve et compagnie

🔒 LOCKED AND LOADED 🔒

Après quatre victoires d’étapes sur le Tour de France 2019, l’équipe Mitchelton-Scott en veut encore plus. La formation australienne, qui a été secouée ces derniers mois après une tentative manquée de rachat par Manuela Fundacion, a confirmé ne pas viser une place au classement général avec ses huit coureurs. Alors qu’Esteban Chaves et Mikel Nieve, tous deux vainqueurs d’étape sur le Giro et la Vuelta voudront ajouter une étape de la Grande Boucle à leur palmarès, Adam Yates sera présent pour se montrer quand la montagne sera au menu, ce qui arrivera souvent au vu du parcours de l’édition 2020 du Tour de France. « Revenir sur le Tour de France est vraiment spécial. Je reviens et je compte respecter cette épreuve car ma précédente, et seule, expérience n’était pas exceptionnelle mais j’ai l’impression que, cette année, c’est le bon moment pour revenir et faire de mon mieux une nouvelle fois. Je veux être acteur de la course et jouer un rôle important pour l’équipe. Ça ne sera pas comme la dernière fois où j’ai juste essayé de survivre jusqu’à l’arrivée, je veux être à l’avant et être un acteur majeur de la course. »Aux côtés de cette triplette de choc, Daryl Impey sera au rendez-vous avant de rejoindre l’équipe Israel Start-Up Nation en 2021. Christian Juul-Jensen et Jack Bauer seront également en soutien de leurs leaders alors que deux coureurs vont faire leurs premiers tours de roue sur le Tour de France, Luka Mezgec et Sam Bewley. « Cette année n’est en rien normale mais l’équipe est concentrée, prête pour répondre à ce défi. Nous sommes satisfaits du mélange d’expérience et de talent à notre disposition pour cette édition du Tour de France. Le groupe formé est très complet et sera à l’aise sur tous les terrains, a déclaré Matthew White, directeur sportif de l’équipe. L’an dernier, ça a été incroyable pour notre équipe et nous allons continuer dans la même veine, c’est à dire viser des victoires d’étapes tout au long des trois semaines de course. Ce qui est certain, c’est que nous n’allons pas quitter la France sans avoir tout tenté pour rendre nos fans et nos partenaires fiers de la manière dont nous avons affronté le monde entier. » Il faudra donc s’attendre à voir le maillot de l’équipe Mitchelton-Scott dans les échappées tout au long des trois semaines.