Lucas Hernandez sur les Champs si Pinot gagne

Grand fan de cyclisme et ami de Thibaut Pinot, Lucas Hernandez a prévu de venir sur les Champs-Elysées dimanche si le coureur de l’équipe Groupama-FDJ remporte la Grande Boucle.

"S’il est en position de gagner après l’étape de Val-Thorens (samedi), je viens pour l’arrivée à Paris. En plus, je connais bien les Champs-Elysées, a-t-il ainsi confié auprès de L’Equipe. J’espère que c’est lui qui va descendre l’avenue en vainqueur. Ce serait encore une fête énorme si un Français gagne le Tour. Comme la Coupe du monde, un exploit historique !"

Passionné de cyclisme, le défenseur bavarois, qui poursuit sa convalescence en Bavière après son opération du genou ce printemps, ne rate aucune étape. "Je file chez moi devant ma télé. Je me cale devant le Tour de France. C’est extraordinaire. En plus, Thibaut Pinot plane. Je suis à bloc derrière lui. C’est un homme et un coureur que j’apprécie. Il adore aussi le foot, et moi le vélo", a-t-il raconté.