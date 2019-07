L'étrange abandon de Rohan Dennis

Rohan Dennis a jeté l'éponge, ce jeudi, lors de la 12e étape du Tour de France. Un abandon étonnant car le rouleur australien aurait été l'un des favoris du contre-la-montre de Pau, vendredi, et il était passé à l'attaque en début d'étape pour tenter de prendre la bonne échappée, en vain.

Sur France Télévisions, les deux voitures de directeurs sportifs de la Bahrain-Merida ne savait pas pourquoi leur coureur avait décidé de renoncer, à quelques kilomètres de l'ascension du col de Peyresourde.

Australian Rohan Dennis has abandoned the #tdf19, race organiser confirms. Cause currently unknown. Spoke to him this morning and he said Vincenzo Nibali wasn’t 100 per cent but talked about his own ITT chances tomorrow as if he’d be there. #sbstdf